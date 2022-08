Dos mujeres compiten para liderar Secretaría del Estado

- Publicidad -

NEW HAVEN.- Las elecciones primarias de Connecticut están programadas para el martes 9 de agosto y se elegirá los candidatos para participar en las elecciones generales el 8 de noviembre.

Se elegirá a quien liderará la Secretaría del Estado. La fecha límite de presentación fue el 7 de junio de 2022.

Esta es una de las 27 elecciones para Secretario de Estado que se llevarán a cabo en 2022. Todos menos tres estados tienen un Secretario de Estado.

Aunque los deberes y poderes específicos de la Oficina varían de un estado a otro, los Secretarios de Estado a menudo son responsables del mantenimiento de las listas de votantes y de la administración de las elecciones.

Otras responsabilidades comunes incluyen el registro de empresas, el mantenimiento de registros estatales y la certificación de documentos oficiales. Actualmente hay 27 secretarios de estado republicanos y 20 secretarios de estado demócratas en todo el país.

Hispana busca el cargo

Maritza Bond y Stephanie Thomas se postulan en las primarias demócratas para la Secretaría de Estado de Connecticut el 9 de agosto de 2022.

De acuerdo con voceros de su campaña, Bond una hispana comprometida para educar a la comunidad hispanohablante sobre la importancia del voto en las elecciones.

Bond actualmente se desempeña como directora de salud de la ciudad de New Haven y ha estado en la primera línea de la lucha contra el Covid-19, educando a los residentes de la Ciudad sobre la importancia de usar máscaras, mantener el distanciamiento social y vacunarse.

Actualmente, la hispana administra un presupuesto anual de aproximadamente 20 millones de dólares (financiamiento adicional pendiente) y supervisa una fuerza laboral de cientos de empleados.

Como resultado de sus esfuerzos, Bond fue nombrada “New Havener of the Year” en 2020 por el New Haven Independent.

Antes de unirse a la ciudad de New Haven, Maritza se desempeñó como directora de Salud y Servicios Sociales de la ciudad de Bridgeport, donde lideró iniciativas que tenían como objetivo promover, prevenir y proteger a los residentes de la Ciudad.

Bajo su administración, dirigió once divisiones regulatorias diversas y programas de servicios sociales que arrojaron resultados comprobados, que incluyen, entre otros, mayores ingresos y eficiencia.

Bond también lanzó el proceso de Acreditación de Salud Pública dentro de su primer año de nombramiento.

Según el sitio web de su campaña, Maritza creció en Fair Haven y comenzó su carrera en el Distrito de Salud del Valle de Naugatuck, donde coordinó varias iniciativas de proyectos de subvenciones en el Distrito de Salud, incluido el Programa de Acción de Inmunización (IAP).

En 2015, Bond recibió el premio Health Equity Super Star de la Fundación de Salud de Connecticut por sus esfuerzos y contribuciones en Connecticut, y fue nombrada Becaria de Liderazgo de Salud Rural de 2015.

Los demás candidatos, Dominic Rapini, Brock Weber (se retiró extraoficialmente) y Terrie Wood se postulan en las primarias republicanas para la Secretaría de Estado de Connecticut el 9 de agosto de 2022.