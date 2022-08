Conmemorarán Día internacional del recuerdo de la trata de esclavos y su abolición

- Publicidad -

STAMFORD.- The UNESCO Center for Global Friendship, Inc, en colaboración con la South End Branch de la Biblioteca Ferguson, conmemorará el International Day for the Remembrance of the Slave Trade and its Abolition (Día internacional del recuerdo de la trata de esclavos y su abolición), con una presentación vespertina el viernes 19 de agosto, de 6:00 de la tarde a 8:00 de la noche, en 34 Woodland Avenue, Stamford.

De acuerdo con los promotores, el evento contará con una charla de la Maestra del Año de Connecticut 2019, Sheena Graham, quien hablará sobre el legado de la Revolución Haitiana en el comercio mundial de esclavos, una actuación artística del Anacaona Youth Enrichment Program y un recital de poesía de Angie Manigat.

El International Day of Remembrance, celebrado por primera vez en Haití en 1998, se celebra anualmente el 23 de agosto.

Se conmemora el levantamiento de 1791 que tuvo lugar en Santo Domingo (hoy Haití y República Dominicana) la noche del 22 de agosto a la mañana del 23 de agosto, un evento que jugó un papel crucial en la eventual abolición de la trata transatlántica de esclavos.

La conmemoración pretende inscribir la tragedia de la trata de esclavos, sus causas históricas, los métodos y las consecuencias de esta tragedia, y el análisis de las interacciones a las que ha dado lugar entre África, Europa, las Américas y el Caribe, en el colectivo memoria de todas las personas.

La presentación será seguida por una sesión de preguntas y respuestas.

Se servirán refrigerios, manifestaron los organizadores.

Para obtener más información, pueden llamar a The UNESCO Center for Global Friendship, Inc al 203 351-8231 o al 475 470-4751.