Comienza juicio por asesinato con testimonio entre lágrimas de la hija de la víctima

STAMFORD. – El primer juicio por asesinato de Stamford en casi dos años comenzó con una nota emotiva cuando la hija de Maxine Gooden relataba los últimos momentos de la vida de su madre de 43 años.

El juicio conjunto por asesinato de DeShawn Hayes, de 29 años, y Jhonel Telemin-Valerio, de 26, comenzó el lunes pasado, casi seis años después del día en que los dos fueron acusados ​​de disparar fatalmente a Gooden, madre de cinco hijos, en el Lione Park.

Hayes y Telemin-Valerio están acusados ​​de asesinato y posesión criminal de un arma de fuego.

Con lágrimas en los ojos, la hija de Gooden, Andrina Roberts, ahora de 30 años, subió al estrado y le contó a una sala medio cómo la noche del 2 de noviembre de 2015, la noche en que su madre fue asesinada por una bala perdida, comenzó como la mayoría de las otras noches.

Ella y su hermana menor fueron a Lione Park, o como lo conocían, Jamaica Park, donde Gooden se ganaba la vida vendiendo comida y alcohol jamaiquinos.

Allí, la familia pasaba el rato, tomaba unas copas con amigos y bailaba con música.

Roberts recordó tener que presionar a su madre en un momento dado porque su canción favorita, U Got It Bad de Usher, seguía sonando y Gooden no dejaba de bailar con ella.

“Simplemente se sentía como si estuviera teniendo una noche feliz”, dijo Roberts mientras contenía las lágrimas.

Pero lo que comenzó como una noche feliz tomó un giro trágico cuando Gooden, a quien los asiduos de Lione Park conocían como “mamá”, fue al maletero de su auto a buscar una bebida para Roberts y un amigo.

Fue entonces cuando escuchó los disparos.

“Escuché bang, bang, bang, bang, y cuando me volví, la vi acostada allí en el suelo”, relató la hija.

Al principio, Roberts pensó que los ruidos fuertes eran fuegos artificiales. Pero luego vio sangre brotar del estómago de su madre.

Dijo que corrió hacia Gooden, se abrió la chaqueta y comenzó a aplicar presión en lo que resultó ser una herida de bala.

“Seguí diciendo: ‘Mamá, vas a estar bien. Mamá, vas a estar bien ‘, y comencé a darle reanimación cardiopulmonar lo mejor que pude “, testificó Roberts mientras las lágrimas corrían por su rostro.

Finalmente, los paramédicos llegaron al lugar y cargaron a Gooden en una ambulancia.

Roberts, reacia a dejar a su madre, dijo que se subió a la parte trasera de la ambulancia para echar un último vistazo al interior antes de que Gooden fuera llevada de urgencia al hospital. Fue la última vez que Roberts vio viva a su madre.

Casi una docena de amigos y familiares de Hayes y Telemin-Valerio observaron en silencio mientras Roberts daba su testimonio en la sala.

Después de que Roberts terminó de hablar, la fiscal estatal adjunta Elizabeth Moran llamó a otros dos testigos, uno tras otro, al estrado.

Los dos, que eran adolescentes en el momento del tiroteo y cuyos nombres se ocultan a pedido de la Stamford State’s Attorneys Office, han sido reconocidos como fundamentales en los arrestos de Hayes, Telemin-Valerio y un tercer sospechoso, Morris Moore, quien desde entonces se declaró culpable de homicidio en primer grado con un arma de fuego y ha sido sentenciado a 20 años de prisión.

Ambos testigos declararon que estaban en la esquina de la Carolina Road el 2 de noviembre cuando vieron a dos personas vestidas con ropa oscura salir de un Jeep cerca del borde del Lione Park.

Momentos después, los dos afirman que escucharon disparos, luego vieron a los mismos dos individuos corriendo de regreso al auto.

Asustados pero decididos, los dos subieron a su propio coche y siguieron al Jeep. Mientras uno conducía, el otro tomó una foto de la matrícula, que luego compartieron con la policía.

Esa imagen llevó a Hayes, Telemin-Valerio y Moore a ser detenidos y finalmente arrestados esa misma noche, según la policía.

Mientras estaba encarcelado, Moore escribió una carta afirmando que él era el pistolero en el tiroteo fatal, que el arma que disparó a Gooden era suya y que Telemin-Valerio y Hayes no tenían idea de que tenía el arma en él cuando entraron al parque ese día.

Se espera que el juicio por asesinato de Hayes y Telemin-Valerio se complete el 12 de noviembre, finalizaron las autoridades.