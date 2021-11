Padres ya pueden programar citas para vacunar a sus hijos de 5-11 años

- Publicidad -

NEW HAVEN.- Una de las redes de atención médica más grandes de Connecticut comenzó a administrar esta semana la vacuna contra el COVID-19 a los niños pequeños, inmediatamente después de que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la U.S. Food and Drug Administration (FDA) dieran su aprobación final.

El panel asesor de vacunas de los CDC votó por unanimidad, el martes pasado, para permitir que los niños de 5 a 11 años accedan a la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer-BioNTech.

El CDC’s Advisory Committee on Immunization Practices votó unánimemente a favor de la recomendación.

La directora de los CDC, Rochelle Walensky, dio la aprobación final, el martes pasado por la noche, horas después de que el panel votara.

“Es particularmente significativo que las vacunas contra el COVID-19 estén disponibles para los niños de 5 a 11 años porque ahora casi todos tendrán acceso a esta herramienta que salva vidas”, expresó el gobernador Ned Lamont.

“Mantener a los estudiantes en la escuela ha sido una de mis mayores prioridades y tener vacunas disponibles para más niños es un componente importante de este esfuerzo. He escuchado de todos mis asesores de salud pública, y su orientación es clara: esta vacuna es segura para los niños y funciona. Pido a todos los residentes de Connecticut que nos ayuden a seguir siendo un líder nacional en vacunas y a vacunar a sus hijos contra el COVID-19 lo antes posible”, agregó el Gobernador.

Hartford HealthCare, uno de los proveedores de vacunas más grandes del Estado, comenzó a administrar dosis a los niños recién elegibles después de la aprobación de Walensky, el martes pasado.

Yale New Haven Health comenzó el miércoles a programar las vacunas pediátricas contra el COVID-19, informó un portavoz del grupo de salud.

Yale, que fue seleccionado por el Estado para liderar el lanzamiento de la vacuna pediátrica, proporcionará dosis de Pfizer a los cientos de consultorios pediatras que participan en el programa.

“Recibimos las dosis pediátricas el martes pasado y estamos listos para distribuir”, comentó Dana Marnane, directora de relaciones públicas y comunicaciones de Yale New Haven Health.

Según la oficina de Lamont, cientos de pediatras planean administrar la vacuna.

Las familias también pueden vacunar a sus hijos en farmacias y clínicas escolares.

El Departamento de Salud Pública del Estado y el Departamento de Educación están colaborando en las clínicas. Los distritos escolares locales proporcionarán información sobre clínicas específicas, de acuerdo con la oficina de Lamont.

“Los datos son claros: la vacuna Pfizer contra el COVID-19 es segura y eficaz para niños de 5 a 11 años”, declaró la comisionada del Departamento de Salud Pública de Connecticut, la doctora Manisha Juthani.

“Tenemos una red fantástica de proveedores, incluidos pediatras, farmacias, clínicas escolares y departamentos de salud locales, que están listos para administrar esta vacuna a los niños de todo Connecticut. Animo a los padres y las familias a que se protejan a sí mismos y a sus hijos”, agregó la funcionaria.

El Departamento de Salud dijo la semana pasada que Connecticut ya había ordenado 100 mil dosis de la vacuna de Pfizer, formulada especialmente para niños de 5 a 11 años, y más en camino.

Las vacunas para los niños están formuladas de manera diferente a las destinadas a los adultos, con una vacuna menos activa (10 microgramos para niños frente a 30 para adolescentes y adultos), lo que significa que se pueden obtener más dosis de cada vial.

El Estado ha estimado que hay alrededor de 278 mil niños entre las edades de 5 y 11 en Connecticut. Muchos de estos niños asisten a escuelas, donde los casos de COVID-19 han ido disminuyendo desde principios de septiembre.

Las cifras del Estado muestran que la gran mayoría de los estudiantes que dan positivo por COVID-19 no están vacunados.

El Estado anunció que se habían identificado 412 casos adicionales de COVID-19 en el Estado.

De las 15 mil 590 pruebas adicionales de COVID-19 realizadas en el Estado, el 2.64 por ciento fueron positivas.

El Estado dijo que 204 pacientes fueron hospitalizados con una infección por COVID-19, uno menos que el lunes de la semana pasada.

Connecticut tiene una de las tasas de vacunación más altas del país, según muestran los datos de los CDC.

Hasta el martes, el 81.3 por ciento de la población elegible en el Estado estaba completamente vacunada y el 91 por ciento había recibido al menos una dosis.

Mientras los proveedores se preparan para vacunar a un nuevo grupo de niños, se han realizado esfuerzos durante varias semanas para proporcionar vacunas de refuerzo a los elegibles, incluidos los residentes de 65 años o más.

Hasta el martes pasado, el 11 por ciento de la población del Estado completamente vacunada había recibido una vacuna de refuerzo. En total, se han administrado más de 280 mil dosis adicionales en todo Connecticut.

PARA SABER

Para programar una cita para que los niños de 5-11 años reciban la vacuna contra el COVID-19, pueden ingresar a las web:

*https://www.ynhhs.org/patient-care/covid-19/vaccine/get-your-covid-vaccine.aspx.

*https://www.cvs.com/immunizations/covid-19-vaccine/kids.

*https://www.walgreens.com/findcare/vaccination/covid/19/landing?ban=R122_covidboosters_hpalertbanner_scheduler.

*https://hartfordhealthcare.org/health-wellness/covid-vaccine.