Laporta está “triste” por Messi, pero promete que el Barcelona le hará el reconocimiento público que merece

BARCELONA — Joan Laporta se reconoció “triste” por Lionel Messi. No explicó el presidente del Barcelona con exactitud cuál es la razón de esa tristeza pero sí recogió el guante lanzado durante la Asamblea de Compromisarios del jueves por el ex mandatario Joan Gaspart y se responsabilizó de “hacerle el reconocimiento público que merece”.

“Messi es patrimonio del Barça, como Kubala o Samitier, que jugaron y trabajaron para el Espanyol y el Real Madrid pero no por ello han dejado de ser mitos en la historia del club”, reflexionó Gaspart, invitando a Laporta a llevar a cabo el reconocimiento que merece.

“Se merece que le podamos despedir y que tengamos en el recuerdo toda la vida lo que ha dado al Barça porque no es justo que haya salido de la forma que lo hizo. Y, además, el hecho que juegue en el Paris Saint-Germain da igual, es un mito y lo será toda la vida”, explicó el ex presidente, que entonces, directamente, se dirigió a Laporta: “Te pido que recuperemos la estima por Messi y le dediquemos el homenaje que se merece, porque no le podemos olvidar”.

Laporta, a pesar de que su relación personal con el astro argentino quedó muy deteriorada tras su inesperado despido en agosto de 2021, no dudó en reconocer que Leo “nos lo ha dado todo” y admitiendo que “me tiene triste desde que pasó” solventó que ese homenaje debe llevarse a cabo sin ninguna duda.

“Es un tema en el que todas las soluciones que haya para hacer un reconocimiento a todo lo que Messi ha dado al Barça me apunto, las lidero o voy detrás de quien las lidere”, proclamó.

“Para mí, Leo siempre habrá estado en el Barça. En su momento las circunstancias nos hicieron hacer lo que hicimos pero eso no puede estropear el reconocimiento que le debemos y tarde o temprano, espero que más temprano, le podamos hacer un homenaje a a un jugador que nos ha dado tantos años de gloria”, solventó Laporta, explicando el papel fundamental del argentino: “Sin él no se entenderían los últimos 20 años del Barça”.

“Él ha sido la piedra angular de todos los equipos del club en este tiempo. Me tiene triste y hasta que no lo solucionemos, y espero que me aconsejen, me tendrá triste porque lo tendremos que solucionar”, sentenció el presidente, acabando con un elogio definitivo: “Hay que darle un reconocimiento eterno por todo lo que ha hecho”.