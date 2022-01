Cristiano fuera de Manchester por “hipócrita” y salidas para Dembélé y Luis Suárez

- Publicidad -

ESPN DEPORTES.- El ‘caso Dembélé’ en el FC Barcelona se ha convertido en el principal protagonista de un mercado de invierno en el que también destacan los nombres de Diego Carlos (Sevilla), Adama Traoré (Wolverhampton), Luis Suárez (Atlético) y hasta Cristiano Ronaldo (Manchester United).

Hasta el 31 de enero, fecha en la que se cierra la ventana de invierno del mercado de fichajes, puede suceder cualquier cosa y en MARCA.com te contamos en tiempo real los principales rumores, intereses, operaciones y fichajes que se producen.

El Al-Nassr quiere a Aubameyang

Según CBS Sports, el destino de Aubameyang podría estar muy lejos de la Premier League. El Al-Nassr estaría intentando conseguir la cesión del delantero del Arsenal hasta el final de la presente temporada. Y trataría de incluir también una opción de compra.

Bordalás: “Hablaré con Wass y si está bien física y psicológicamente jugará”

Wass se encuentra en una situación delicada en el Valencia. Quiere irse al Atlético, pero su club, de momento, le cierra la puerta. Ahora, tras pasar el COVID, ha vuelto a los entrenamientos y Bordalás no tiene claro si lo alineará ante los de Simeone.“Hablaré con él y si está bien física y psicológicamente, jugará”, ha dicho esta mañana el míster.

El Mallorca anuncia el fichaje de Sergio Rico

Sólo faltaban pequeños detalles para cerrar el acuerdo con el PSG y los dos clubes ya han llegado a un acuerdo. El Mallorca acaba de anunciar el fichaje del portero Sergio Rico, que llega cedido hasta final de temporada. “Todo el mundo me ha acogido de maravilla y tengo ganas de empezar a ayudar al equipo y que consigamos ese objetivo común que es la salvación”, ha dicho el guardameta.

Mourinho: “No cambiaría este proyecto por ningún otro”

José Mourinho, entrenador de la Roma, ha asegurado que no tiene intención de dejar el equipo italiano. En los últimos tiempos, tras el despido de Rafa Benítez, se la ha relacionado con el Everton. Sin embargo, el portugués ha dejado claro que, por el momento, no se mueve. Y además, el club inglés maneja los nombres de Cannavaro, Frank Lampard y Wayne Rooney.

Rudiger pide 55 millones

Rudiger (28 años) está en el mercado, acaparando titulares y acumulando a través de sus representantes encuentros y llamadas con diferentes interesados en él. La petición más repetida del jugador del Chelsea a quienes quieren lograr su firma es de 55 millones, cantidad que engloba el salario y el bonus, en cuatro años.

Giuliano Simeone, cerca de salir cedido al Zaragoza

Giuliano Simeone está siendo una de las sensaciones del Atlético B, donde es el máximo goleador de un equipo que busca el ascenso. El pequeño de la saga del técnico, eso sí, cuenta con varias ofertas para salir cedido de aquí al 30 de junio. Y entre los equipos que le quieren es el Zaragoza el que cuenta con más opciones de llevarse al futbolista. Se trataría de un salto en su carrera y de su debut en el fútbol profesional.

El Fuenlabrada hace oficial el fichaje de Adrián González

Adrián González es nuevo jugador del CF Fuenlabrada. El centrocampista llega libre tras salir del Real Zaragoza y firma por una temporada con opción a otra. Suma casi 450 partidos como profesional, 166 de ellos en LaLiga Smartbank. Además, tiene más de 240 encuentros disputados en Primera. Ayuda en la creación, pero también es un futbolista llegador y con un gran golpeo: ha marcado más de 50 goles.

El Atlético quiere traerse a Reinildo lo antes posible

El Atlético quiere traerse a Reinildo lo antes posible, según la prensa gala. El lateral mozambiqueño del Lille, uno de los baluartes del club francés campeón de Francia la pasada campaña, acaba contrato el 30 de junio y el conjunto rojiblanco le quiere echar el lazo. En Francia asumen que el futbolista no va a renovar y la opción del Atlético crece cada vez más.

Emiliano Martínez renueva con el Aston Villa hasta 2027

El Aston Villa acaba de anunciar la renovación de Emiliano Martínez hasta 2027.El portero ha sido titular desde que llegó procedente del Arsenal. En su primera campaña en Villa Park, Martínez sobresalió bajo los palos y formó parte de una defensa que igualó el récord del club en la Premier League con 15 porterías a cero en una campaña.

Nico Williams ya tiene contrato con el primer equipo

Nico Williams sigue creciendo como futbolista en el Athletic Club. Después de ser titular ante el FC Barcelona, el extremo rojiblanco ha cumplido con los objetivos marcados en la renovación realizada con la actual Junta Directiva y pasa a tener desde ya contrato profesional con el primer equipo, con una mejora salarial y un aumento de la cláusula de rescisión.

Diego Costa, muy cerca del Corinthians

El Corinthians, según ha publicado en Twitter Fabrizio Romano, presiona para concretar el fichaje de Diego Costa en las próximas horas. El acuerdo verbal está casi cerrado, sólo a la espera de los últimos detalles y la respuesta final del delantero brasileño, que ahora es agente libre.

La Fiorentina, sin noticias de la Juventus por Vlahovic

En Italia, los medios afirman que la Juventus hará una oferta para fichar a Vlahovic en este mercado de invierno. Sin embargo, Joe Barone, director general de la Fiorentina, aseguró que por el momento no hay negociación. “No hemos recibido ninguna propuesta de la Juventus por Vlahovic. No sé cuáles son las intenciones del jugador, pero tarde o temprano tendrá que decírnoslo”, djo en TGR Rai Toscana.

El palo de Stoichkov a Dembélé: “Xavi, te aplaudo”

Tras la polémica en la que está envuelto Ousmane Dembélé al no querer renovar con el Barcelona, la leyenda azulgrana, Hristo Stoichkov, se lanzó a atacar al del francés públicamente en un programa de televisión. “Xavi, te aplaudo que no lo lleves, porque ese vestuario merece respeto. Con 121 años de historia se merece respeto y si no lo hace, fuera”, dijo en TUDN.

Stoichkov destroza a Dembélé con una crítica brutal: “No manches el escudo”

Eguaras, primer refuerzo invernal del Almería

El Almería estaba rastreando el mercado de fichajes en busca de un pivote de garantías y ya lo tiene. Se trata de Iñigo Eguaras, que se convierte en el primer refuerzo invernal del líder de Segunda división. Llega procedente del Zaragoza y estará ligado a la entidad almeriense hasta 2024.

Óscar: “Hay negociaciones con el Barcelona”

Una nueva puerta se le abre al Barcelona en el mercado de fichajes. Óscar, ex del Chelsea y desde 2017 en el Shanghai Port de la Superliga china, ha asegurado que hay conversaciones con el club azulgrana y que el mayor obstáculo con el que se están encontrando para su llegada es el tope salarial del equipo.

Oscar: “Estamos en conversaciones con el Barcelona”

Nolaskoain, cedido al Amorebieta

El Athletic Club y la SD Amorebieta han llegado a un acuerdo para la cesión del centrocampista rojiblanco Peru Nolaskoain al equipo zornotzarra hasta el 30 de junio. El de Zumaia se ha incorporado hoy a los ‘Azules’, con los que ha firmado después de superar el pertinente reconocimiento médico. Nolaskoain regresará una vez terminada la temporada al Athletic Club, con el que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2024.

Al Levante se le complica el mercado

El Levante no encuentra a nadie que le quiera en el mercado. El club granota busca de forma desesperada un central para reforzar la plantilla, pero ya se ha llevado un par de portazos. La frase es siempre la misma: “No voy a ir a un equipo para descender”. El caso es que la situación clasificatoria del conjunto granota, con una de las peores primeras vueltas de la historia de la Liga, está complicando sobremanera encontrar un jugador de nivel para apuntalar la zaga.

Felipe, una renovación para curar heridas

Continúan las negociaciones para que Felipe amplíe su vínculo con el Atlético. El central es uno de los cinco jugadores (los otros son Suárez, Vrsaljko, Herrera y Saponjic) que acaba contrato en junio de este año y el único con el que se han sentado las bases para su renovación. Dos años más son los que hay sobre la mesa para ampliar la vinculación del futbolista, por lo que, de llegar finalmente a un acuerdo, se comprometería con el equipo rojiblanco hasta 2024.

Bassett, un americano para el Feyenoord

Cole Bassette, americano procedente de Colorado Rapid (MLS) es la última incorporación del Feyenoord. El centrocampista de 20 años ha firmado por una temporada y media en calidad de cedido y con una opción de compra al acabar la misma. Se confirma la tendencia durante esta ventana de mercado de jugadores jóvenes formados en EEUU que llegan a Europa buscando consagrarse en el fútbol del Viejo Continente.

Oficial: Lloris renueva hasta 2024 con el Tottenham

Hugo Lloris ha firmado un nuevo contrato hasta 2024, según acaba de anunciar el Tottenham. El portero, capitán del equipo y campeón del mundo con Francia, ha disputado con los Spurs 395 partidos desde su llegada procedente del Lyon en agosto de 2012.

Cannavaro gana enteros para entrenar al Everton

Según el Daily Telegraph, Fabio Cannavaro es uno de los candidatos a entrenador del Everton tras el despido de Rafa Benítez. El italiano presentó sus ideas a la directiva en una entrevista de la que los gerentes ingleses salieron con muy buenas sensaciones. Los otros dos técnicos que están en la lista son Frank Lampard y Wayne Rooney.

Acuerdo para la rescisión del contrato de Moussa Sidibé

La SD Ponferradina y el futbolista Moussa Sidibé han alcanzado un acuerdo para la rescisión del contrato que les vinculaba. El jugador, que desde el inicio de esta temporada permanecía como cedido en el UE Costa Brava, termina ese ciclo y afronta a partir de ahora una nueva experiencia profesional. “El club agradece a Moussa su compromiso durante su etapa como blanquiazul y le desea los mayores éxitos en sus próximos retos”, se lee en el comunicado.

09.33 h. Un mediocentro y un delantero, las prioridades en el mercado

Tras atar la renovación de Luis Muñoz, la dirección deportiva del Málaga se centrará en los diez días de mercado de fichajes invernal que quedan por delante en la contratación de dos perfiles de jugadores: un mediocentro y un delantero. Dos objetivos marcados por los contratiempos en forma de lesión de los últimos días.

09.20 h. Lloris renueva hasta 2024 y Conte respira

Hugo Lloris tendría ya todo acordado con el Tottenham para renovar hasta 2024, según publican el Daily Mail y otros medios ingleses. El meta de los Spurs, de 35 años, terminaba su vinculación al final de la presente temporada, pero seguirá dos campañas más. Sin duda, una alegría para Conte que deseaba su continuidad.

El PSG intensifica los esfuerzos por Tanguy Ndombele

Según Fabrizio Romano, el PSG podría estar a punto de incorporar un nuevo jugador a la plantilla. “Tottenham y Paris Saint-Germain volverán a mantener conversaciones en las próximas horas para la cesión de Tanguy Ndombele. Los Spurs quieren el 100% del salario pagado hasta final de temporada y se podría incluir opción de compra”, escribió en Twitter el periodista italiano.

El Olympique de Marsella ‘cierra’ el mercado

Segun L’Equipe, el Olympique de Marsella podría haber dado por cerrado el mercado de fichajes en esta ventana tras la llegada de Sead Kolasinac hace unos días. De acuerdo con el diario galo, el club francés, que tenía pensado incorporar cuatro o cinco futbolistas, no comprará a nadie más a menos que se produzca una venta a finales de mes. Por otro lado, el refuerzo de Kolasinac podría significar la salida del español Álvaro González.

Vlahovic, a la Juventus, ¿Morata, al Barcelona?

La Juventus quiere a Dusan Vlahovic ya. Según la Gazzetta dello Sport, el equipo turinés intentará firmar al delantero antes del cierre de este mercado de invierno. La oferta a la Fiorentina constará de un jugador, Kulusevski, al que tasan en 35 millones, más otros 35 kilos que sumen los 70 con los que se podría cerrar el acuerdo. El futbolista cobraría seis millones por temporada.

De salir adelante la operación, de acuerdo con la información del diario italiano, le abriría la puerta de salida a Morata, que podría poner rumbo al Barcelona.

El Tottenham quiere invertir 60 millones para fichar a Diego Carlos (Sevilla) y Adama Traoré (Wolverhampton)

El diario ‘The Sun’ publica que el Tottenham pretende invertir más de 60 millones de euros para fichar al defensa Diego Carlos (Sevilla) y al delantero español Adama Traoré (Wolverhampton).

La prensa inglesa informa que el Wolverhampton ya ha rechazado una oferta de 18 millones de euros del Tottenham por el catalán Adama Traoré.

Chelsea y Newcastle están interesados en fichar a Dembélé (Barcelona)

El diario ‘The Sun’ publica que el Chelsea y el Newcastle son dos de los clubes que podrían estar interesados en fichar a Ousmane Dembélé, jugador que acaba contrato a final de temporada con el FC Barcelona y que atraviesa una compliada situación en el equipo catalán.

Cristóbal Soria en ‘El Chiringuito’: “Dembélé es el jugador que más ha pisoteado el escudo del Barça en los últimos años”

En el programa ‘El Chiringuito’ de Mega que presenta Josep Pedrerol analizaron la gestión del ‘caso Ousmane Dembélé’, “no voy a ceder a chantajes”, en el FC Barcelona.

“La gestión del Barça con Dembélé es terrible”, dijo Edu Aguirre.

Cristobal Soria apuntó que “entiendo que el Barça dé un puñetazo en la mesa con el ‘caso Dembélé”, para luego opinar que “Dembélé es el jugador que más ha pisoteado el escudo del Barcelona en los últimos años”.

Pedro Bravo en ‘El Chiringuito’: “Luis Suárez tiene ofertas de Inter Miami, Aston Villa y Asia”

Pedro Bravo, agente y Presidente de la Asociación Española de Agentes de Futbolistas (AEAF), informó en el programa ‘El Chiringuito’ de Mega que presenta Josep Pedrerol que “Luis Suárez tiene ofertas para irse del Atlético de Madrid del Inter de Miami de David Beckham, Aston Villa y Asia, de un equipo que ha subido de categoría y le pone mucho dinero”.

En Inglaterra ven a Cristiano Ronaldo fuera del Manchester United por “hipócrita”

Polémica en Inglaterra con el calentón de Cristiano Ronaldo en el Manchester United tras ser sustituido en la victoria sobre el Brentford (1-3).

El diario ‘The Sun’ publica que “Cristiano Ronaldo cometió un acto de hipocresía que seguramente garantizó su salida del Manchester United este verano”.

Ken Lawrence asegura en su artículo que “Cristiano Ronaldo es un hipócrita”.

Dembélé podría irse gratis al Manchester United en enero

El diario ‘Sport’ informa que el Manchester United podría ser una salida para Ousmane Dembélé en el mercado de invierno.

Lluís Miguelsanz publica que “el Manchester United está listo para firmar ahora al futbolista siempre que Dembélé consiga su carta de libertad”.

El equipo inglés no pagaría traspaso por el delantero francés, pero el FC Barcelona se ahorraría su elevada ficha hasta final de temporada.

Según ‘Sport’ “Dembélé debe tener ya muy avanzadas las negociaciones con algún otro club para firmar a partir del 30 de junio con la carta de libertad bajo el brazo”.