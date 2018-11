Zumba a beneficio de niños con cáncer y estudiantes que buscan estabilidad financiera

STAMFORD.- El domingo 2 de diciembre, de 1:00 a 4:00 de la tarde, se llevará a cabo el segundo evento anual Zumba Master Class 4 GOLD!, a beneficio de las organizaciones Caring With Grace y The CT Credit Union Charitable Foundation.

El evento se realizará en 804 Atlantic Street, Stamford.

Los organizadores manifestaron a EL SOL News que el evento anual Zumba Master Class 4 GOLD! es un evento de recaudación de fondos en el cual se cuenta con el apoyo de instructores de zumba para deleitar al público asistente con sus diferentes coreografías.

El evento es organizado por Pamela Arenas, instructora de zumba en Stamford, además de Vanessa Molla Kuduk, también instructora de zumba y persona encargada de crear fondos para The CT Credit Union Charitable Foundation y la niña hispana Grace Targonski, fundadora de la organización Caring With Grace, que ayuda a los niños afectados por cáncer.

Caring With Grace es una organización creada en 2014 por Grace Targonski, que ayuda a los niños afectados con cáncer y a sus familias por medio de regalos, donaciones y programas gratuitos de arte y de camaradería. Además, crea conciencia acerca del cáncer infantil y apoya iniciativa de leyes a nivel nacional. Por su parte, The CT Credit Union Charitable Foundation es una organización sin fines de lucro que apoya a los estudiantes de secundaria proporcionándoles una experiencia de educación financiera única en una “feria de realidad financiera”.

La “feria de la realidad financiera”, una simulación realizada por las Connecticut’s Credit Unions, ayuda a enseñar a los estudiantes de secundaria acerca de la importancia de ahorrar para las emergencias, cómo administrar su dinero, el uso responsable del crédito, cómo obtener un buen puntaje de crédito y ahorrar para la jubilación.

Los instructores en el evento serán serán los instructores de zumba Pamela Arenas, Vanessa Molla Kuduk, John Layseca, Pablo López, Will Negrillo, Sandra Torres y Franci Torres. Además se contará con el apoyo gratuito de “DJ Charlie” de Music Box NYC y el fotógrafo “EJ” de Distinct Society.

Los organizadores esperan contar con la presencia de entre 60 a 100 personas. El evento es para las personas de todas las edades.

La idea nació desde en 2016, cuando John Layseca, instructor de Zumba reconocido a nivel internacional, ofreció su apoyo a la niña Grace.

El primer evento se realizó en septiembre de 2017. Los organizadores lo han convertido en un evento anual.

Los promotores informaron que las entradas se pueden adquirir llamando a Vanessa al 2033028281, a Pamela al 2035547538 y Edith al 203-667-3581.

Además, pueden adquirirlas comprarlas en la web www.eventbrite.com/e/zumba-master-class-for-gold-tickets-51989380637 o visitando www.facebook.com/caringwithgrace10 o www.caringwithgrace.org.

Asimismo, se están vendiendo brazaletes y seguirán en venta en la puerta el mismo día del evento, siempre a beneficio de los niños con cáncer y de los estudiantes que buscan una estabilidad financiera.

En el evento habrá premios, regalos, rifas, y durará 3 horas. Las puertas se abrirán a las 12:30 del mediodía, finalizaron los organizadores.