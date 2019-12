Westchester listo para atender alta afluencia de indocumentados que buscan licencias para conducir

Los inmigrantes indocumentados podrán solicitar las licencias en las agencias del DMV en New Rochelle, Yonkers, Cortlandt, Peekskill y White Plains

NEW ROCHELLE.- Los inmigrantes que viven de manera indocumentada en el estado de Nueva York podrán solicitar a partir del lunes 16 de diciembre las licencias para conducir, pero algunas oficinas del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) aún no han recibido todo lo que necesitan para implementar la nueva ley estatal.

La secretaria del condado de Orange, Annie Rabbit, quien dirige los cuatro DMV del Condado, manifestó que algunos equipos necesarios aún no han llegado.

“Estamos esperando la máquina de verificación, que no está aquí hasta hoy”, comentó Rabbit.

El condado solo ha recibido una de las máquinas, que verifica los documentos extranjeros. Eso significa que el DMV, en Goshen, será la única oficina que aceptará solicitudes.

En el condado de Westchester, que se declara listo para atender a los inmigrantes, podrán solicitar las licencias para conducir en las agencias del DMV en New Rochelle, Yonkers, Cortlandt, Peekskill y White Plains.

De acuerdo con el informe, las agencias del DMV en el condado de Westchester están listas para comenzar a recibir a las solicitudes de los indocumentados que buscan adquirir el ansiado documento.

Los indocumentados deberán demostrar su nombre, fecha de nacimiento y dirección del estado de Nueva York, como parte de la Green Light Law (Ley de Luz Verde) del Estado.

El DMV también aceptará pasaportes extranjeros, registros de matrimonio y divorcio extranjeros y certificados de nacimiento extranjeros.

Rabbit calificó la implementación como “un plan de retazos” con cero fondos, lo que significa que el condado de Orange está pagando la factura para capacitar a los empleados actuales y contratar personal adicional.

Como ex asambleísta, dice que no habría votado a favor del proyecto de ley.

Los defensores de los inmigrantes indicaron que más conductores con licencia en las carreteras los harán más seguros y ayudarán a evitar que los inmigrantes sean conducidos a procedimientos de deportación cuando la policía los detenga.

El estado de Nueva York aseguró que los datos recopilados por el DMV no se compartirán con los funcionarios de inmigración sin una orden judicial.

El viernes pasado, los legisladores que apoyaron la Green Light Law solicitaron que el comisionado de Vehículos Motorizados de Nueva York (DMV), Mark Schroeder, promulgue su poder para hacerse cargo de las tareas de solicitud de la licencia si los empleados del Condado se niegan a hacerlo o tratan de intimidar a los inmigrantes que buscan el documento.

El gobernador Andrew Cuomo también puede reemplazar a un empleado que no cumpla con una ley estatal.

Se conoció que el Estado ha brindado capacitación a los condados, incluidos seminarios web para el personal y equipos gratuitos.

Dicen que los condados recibirán fondos adicionales de la ley porque parte de las tarifas para una solicitud se mantendrán.

Las autoridades esperan largas colas, el lunes 16 de diciembre, cuando la ley entre en vigencia.