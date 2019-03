Víctimas de Michael Jackson describen cómo abusó de ellos

Dos hombres afirmaron que fueron las primeras víctimas de abuso sexual por años de Michael Jackson cuando eran niños, en el Rancho de Neverland.

Wade Robson, ahora de 36 años, conoció al “Rey del Pop” después de ganar un concurso de baile en Australia cuando tenía cinco años. James Safechuck, ahora de 40 años, conoció al cantante a los 9 años cuando filmaba un comercial de Pepsi.

En la primera entrevista después del documental “Leaving Neverland” (Dejando Neverland) de HBO, los hombres contaron para CBS This Morning que Jackson los había hecho sentir especiales.

“De todos los niños del mundo, aquí estoy y Michael me eligió”, expresó Wade en entrevista, destacando que el cantante nunca había escogido a nadie más, entonces dijo: “Wow, me eligió, me ama”.

Mientras que James comentó que no estaba asustado al estar con el ‘Rey del Pop’, y agregó: “Estás en el contexto de una relación amorosa y cercana, por lo que no hay alarmas en tu cabeza ni pensamientos como esos.

“Realmente, es solo que amo a esta persona y estamos tratando de hacernos felices los unos a los otros. Él dijo que yo era el primero. Pero incluso de niño, ni siquiera sabes lo que eso significa. No lo haces, ni siquiera lo cuestionas más allá de eso”, indicó James.

Además, Wade reveló que cree que hay muchos niños a los que Michael Jackson abusó sexualmente.

Robson y Safechuck afirman que el ‘Rey del Pop’ los violó durante muchas noches en el Rancho de Neverland.

En el documental que HBO lanzará el próximo 3 y 4 de marzo, los hombres revelan cómo Jackson supuestamente los preparaba para participar en el acto sexual.

Los familiares de Jackson han negado las declaraciones de los hombres, llamándolos oportunistas.