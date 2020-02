Verónica Castro quiere regresar a la televisión

Verónica Castro habla con Galilea Montijo acerca de lo que la motivó a retirarse del medio, pero confiesa que es posible que regrese a los escenarios televisivos.

“Hay muchas piedras en el camino, algunas las pude brincar otras no. Nunca lo había dicho, pero ahora que lo dije de repente empezó como algo extraño que todo el mundo gritaba, decía e inventaba, además yo pasando por un muy mal momento, porque mi madre que desgraciadamente sigue enferma y yo no la he podido sacar adelante, es difícil sacarla, sinceramente dije ‘no’, ya es momento de mandar todo esto a la fregada, yo necesito concentrarme en este asunto que para mí es mi prioridad” dijo la actriz en el portal de noticias LatinUs refiriéndose al escándalo en el que se vio envuelta con las declaraciones de Yolanda Andrade, quien dijo que ella y Verónica habían sido pareja y habían realizado una boda simbólica en Holanda.

Tras esta polémica, la Vero decidió alejarse de los medios y dijo retirarse definitivamente, pero ahora ya deja abierta la puerta para eventualmente regresar: “Si sale algo bueno les chambeo. Cada uno de mis personajes me gusta saborearlo, me gusta quedarme con él un tiempo, me gusta vivirlo, me desgarro y lo agarro desde dentro”.

La actriz agradeció el apoyo de su público durante el escándalo que acaparó los titulares, y dijo sentirse muy firme y fortalecida para seguir adelante.