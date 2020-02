Vanessa Bryant demanda a propietaria de helicóptero y a piloto fallecido

Vanessa Bryant acaba de demandar a la compañía propietaria del helicóptero que se accidentó matando a Kobe Bryant, su hija de 13 años Gigi y otras 7 personas alegando que la aeronave puso en riesgo que se pudo evitar, a los ocupantes.

La demanda alega que a Island Express, propietaria del aparato, solo se le permitía volar bajo las reglas de vuelo visual, y las condiciones el día del accidente no eran propicias para tal vuelo. Como informamos, la niebla era extremadamente baja y el piloto estaba en condiciones cegadoras antes del accidente.

La demanda también dice que el piloto iba 180 millas por hora en la densa niebla en un fuerte descenso.

La demanda afirma que el piloto no pudo monitorear y evaluar adecuadamente el clima antes del despegue, no pudo obtener los datos meteorológicos adecuados antes del vuelo, no pudo abortar el vuelo cuando sabía de la condición nublada, no pudo mantener el control del helicóptero y falló para evitar “obstáculos naturales” en la ruta de vuelo.

La demanda pide daños por terror “previo al impacto”, daños por el trauma emocional que sufrieron Kobe y Gigi mientras el piloto luchaba por salir de las nubes antes del choque.

La demanda también dice que el piloto, Ara George Zobayan, fue indisciplinado en 2015 por violar los mínimos de la regla de vuelo visual al volar en un espacio aéreo de visibilidad reducida.

La demanda también afirma que el helicóptero no era seguro, aunque no dice qué era inseguro. Podría ser la base de la afirmación de que el helicóptero no estaba certificado para volar con mal tiempo (con instrumentos).

La demanda no enumera la cantidad de daños solicitados, pero Vanessa está pidiendo daños punitivos, alegando que el piloto y Island Express fueron imprudentes, y los daños podrían ser incontables millones de dólares.