Un éxito Feria de Acceso Financiero

El evento, patrocinado por Building One Community, educó a inmigrantes sobre oportunidades económicas

STAMFORD.- El centro comunitario Building One Community y Qualitas of Life Foundation celebraron, el sábado pasado, una Feria de Acceso Financiero para los inmigrantes de habla hispana.

La feria contó con representantes de bancos, cooperativas de crédito y del Consulado General de México, así como otras organizaciones que ofrecen servicios financieros.

Aproximadamente casi un centenar de inmigrantes asistieron a la misma donde aprendieron acerca de las oportunidades económicas.

Los expositores brindaron a los inmigrantes la oportunidad de abrir cuentas corrientes y de ahorro y obtener una aprobación previa para créditos y préstamos comerciales.

Además, brindaron información sobre cómo ahorrar para la jubilación y prepararse para la temporada de impuestos.

Los talleres que incluyeron temas como “Mis finanzas y mi negocio” se llevaron a cabo durante toda la tarde y aconsejaron a los asistentes cómo administrar mejor sus activos personales o empresariales.

Los participantes se mostraban ansiosos por aprender de las experiencias de presentadores como Alida Boer, la ex Miss Guatemala y la fundadora y directora de la marca de moda ética Marias Bag, además de obtener consejos y habilidades que los ayudarán a ellos y a sus familias a ser financieramente estables.

Los voluntarios de la Greenwich High School y Qualitas of Life Foundation ayudaron a los asistentes a navegar por la feria y brindaron servicios de traducción donde fue necesario.

Nilbia Coyote, coordinadora de Programas de la Qualitas of Life Foundation, comentó que “el objetivo de la Feria de Acceso Financiero fue crear un puente entre los proveedores de servicios financieros y la comunidad en un ambiente de confianza, maximizando el impacto de nuestro programa de educación financiera. Queremos continuemos trabajando en asociación con Building One Community para ofrecer servicios y recursos confiables, gratuitos y accesibles a la comunidad hispana en Stamford, y al final del día, mejorar sus capacidades financieras”.

Por su parte, la gerente de desarrollo de la fuerza laboral, Ivonne Zucco, quien dirigió el esfuerzo para organizar la feria, se hizo eco del sentimiento apuntó que “Building One Community se enorgullece de ser una fuente de información para nuestra comunidad de inmigrantes y les ayuda a obtener acceso a recursos financieros y oportunidades”.