Trabajadores inmigrantes siguen sin empleo y preocupados por el alquiler, revela informe

PORT CHESTER.- Cinco meses después de que la pandemia de COVID-19 obligó a varias ciudades a cerrar, algunas de las comunidades más afectadas en el condado de Westchester y en todo el estado de Nueva York, todavía enfrentan la devastación económica, según un informe.

Make the Road New York (MRNY), la organización progresista dirigida por inmigrantes más grande del Estado, y Hester Street, una organización sin fines de lucro de planificación urbana, diseño y desarrollo comunitario, realizaron un nuevo informe encuestando a más de 200 inmigrantes de clase trabajadora, hispanos y afroamericanos en la ciudad de Nueva York, Long Island y el condado de Westchester.

El informe “150 días después: desempleados y excluidos” se basa en un informe de mayo (“Excluidos en el epicentro”) en el que encuestaron a los mismos respondedores sobre los impactos que tuvo la pandemia dos meses después de que varias ciudades del Estado cerraron debido a la pandemia.

El informe “150 días después” tuvo 205 encuestados, el 85 por ciento de los cuales son inmigrantes y el 24 por ciento de ciudadanos estadounidenses.

De los inmigrantes encuestados, el 44 por ciento son indocumentados, el 16 por ciento tiene autorización de trabajo, el 14 por ciento son residentes permanentes, y el 2 por ciento son beneficiarios de Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) o tienen el Estatus de Protección Temporal (TPS).

El 91 por ciento de los encuestados se identificaron como latinos, con un 6 por ciento identificados como afroamericanos, un 2 por ciento blancos y un 1 por ciento asiáticos.

El 35 por ciento de los encuestados tenían entre 45 y 64 años, el 31 por ciento tenía entre 25 y 44 años, el 28 por ciento tenía 24 años o menos, y el 6 por ciento tenía 65 años o más.

El nuevo informe encontró que el 66 por ciento de los socorristas todavía estaban sin trabajo, y el 74 por ciento de los que estaban sin trabajo en mayo todavía estaban sin empleo.

De los socorristas que están trabajando, el 62 por ciento está trabajando pero gana menos de lo que ganaba antes de la pandemia.

El 65 por ciento de los encuestados tiene al menos un adulto adicional en su hogar que está desempleado debido al COVID-19.

El informe también preguntó sobre la vivienda. Encontraron que cerca del 60 por ciento de los encuestados no podían pagar el alquiler de mayo, junio y julio.

El 85 por ciento estaba preocupado por pagar el alquiler en agosto.

El 65 por ciento de los ciudadanos estadounidenses encuestados dijeron que no han recibido ninguna ayuda estatal o federal. Muy pocos inquilinos (alrededor del 2 por ciento) han sido desalojados desde la pandemia.

El informe señaló que este puede ser el caso debido a la moratoria de desalojos del Estado. La moratoria de desalojo se extendió hasta el 30 de agosto, anunció el gobernador Andrew Cuomo.

Uno de cada cinco inquilinos denunció acoso o amenazas por parte de su propietario.

El informe también preguntó a los encuestados sobre la ayuda estatal y federal. Encontraron que el 60 por ciento de los ciudadanos estadounidenses encuestados dijeron que no habían recibido ninguna ayuda del gobierno estatal o federal, mientras que el 98 por ciento de los encuestados indocumentados dijeron que no habían recibido asistencia del gobierno estatal o federal.

Make the Road New York y Hester Street han llegado a la conclusión de que los inmigrantes, los neoyorquinos afroamericanos necesitan que Cuomo cancele el alquiler y apruebe el impuesto a los multimillonarios que permitiría al Estado crear un fondo para los trabajadores excluidos.

“En mayo, los datos que recopilamos demostraron que las comunidades afroamericanas e inmigrantes fueron las más afectadas por los impactos de COVID-19 en la salud, con demasiadas personas enfermas y perdiendo seres queridos”, señaló Betsy MacLean, codirectora ejecutiva de Hester Street.

Agregó que “tres meses después, está claro que a menos que el gobierno actúe ahora, las mismas comunidades serán las más afectadas por los impactos económicos y de vivienda de la crisis de COVID-19”.

Make the Road New York y muchas otras organizaciones de derechos humanos que representan a las comunidades de mayor riesgo en el Estado han pedido apoyo durante meses.

El domingo pasado, Make the Road New York organizó “Barrios Not Billionaires March”, una manifestación con más de 300 personas, para instar al gobernador Cuomo a aprobar una legislación para proteger a las comunidades más afectadas de más dificultades.

“Nuestra gente no puede trabajar, no puede pagar el alquiler y ha sido excluida del alivio federal y estatal”, indicó Javier Valdés, codirector ejecutivo de Make the Road New York .

“Nuestras comunidades necesitan urgentemente que el gobernador Cuomo finalmente tome medidas para cobrar impuestos a los multimillonarios, proporcionar recursos reales a los trabajadores excluidos y cancelar el alquiler”, finalizó Valdés.