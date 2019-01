TPSianos rechazan propuesta de Trump de extender TPS y DACA a cambio del muro

El 12 de febrero se llevará a cabo una marcha para exigir las protecciones permanentes de los inmigrantes

STAMFORD.- El sábado pasado por la tarde, el presidente Donald Trump se dirigió a la nación sugiriendo un acuerdo propuesto para poner fin al cierre del gobierno ofreciendo apoyo para una extensión legislativa del Estatus de Protección Temporal (TPS) por 3 años.

La propuesta de Trump viene como parte de un intercambio más amplio por miles de millones de dólares para la militarización de la frontera y la construcción del muro.

En respuesta, José Palma, portavoz de National TPS Alliance y TPS Holder, declaró que “el discurso de Trump muestra que una solución legislativa para los titulares de TPS parece inevitable en este punto. Sin embargo, los titulares de TPS están luchando por la residencia permanente, no como la continuación de un limbo legal temporal que muchos de nosotros hemos vivido durante décadas”

Palma agregó que “Trump está tratando de obtener ganancias al ofrecer una solución a la crisis que él mismo creó, y está tratando de dividirnos usando a los inmigrantes como moneda de cambio para robarles el salario a cientos de miles de empleados del gobierno federal y justificar el cierre del gobierno”.

El activista señaló que “pero en lugar de hacernos desesperar, estamos fortaleciendo nuestra determinación, y en lugar de enfrentar a los inmigrantes con los trabajadores, nos unimos para garantizar una solución permanente y el fin del cierre del gobierno. No podemos aceptar nada menos”.

Palma precisó que “ahora, la pregunta en el futuro es si el Congreso puede garantizar que nuestra comunidad no se utilice como moneda de cambio al armar un paquete que ayude a avanzar en los asuntos de los inmigrantes y de este país. La National TPS Alliance se compromete a trabajar con cualquier legislador, de cualquier parte, que esté dispuesto a hacerlo”.

Marcha a Washington DC

Débora González de la National Day Labor Organization & Network (NDLON), manifestó a este semanario que para protestar por la propuesta de Trump, la National TPS Alliance está invitando a la comunidad a una March for TPS Justice (Marcha para la Justicia de TPS) el martes 12 de febrero.

La marcha comenzará a las 9:00 de la mañana y se reunirá frente a la Casa Blanca en Washington DC.

Los titulares de TPS de los 13 países marcharán a los Capitol Steps para una manifestación y conferencia de prensa.

Inmigrantes de Connecticut participaran en dicha manifestación para rechazar la propuesta del Presidente y pedir una protección permanente para los inmigrantes.

Inmigrantes rechazan propuesta

La inmigrante Ana Luz Martínez, de 46 años, de El Salvador, quien reside en Stamford, expresó a EL SOL News que “no aceptaremos la propuesta del Presidente, ya que no es justo que quiera construir un muro a costa de nuestras protecciones. Eso no es beneficioso para nosotros, porque lo que buscamos es una protección permanente y no únicamente temporal. Espero que esa propuesta no prospere, ya que muchos inmigrantes vienen a este país a trabajar y a sacar adelante a sus familias y las protecciones migratorias no deben ser negociables”.

La inmigrante relató a EL SOL News que desde 2001 tiene el TPS. Llegó a los Estados Unidos hace 26 años, en 1992, y tiene tres hijos, de 21, 18 y 8 años.

Su TPS finaliza este año. Una opción que tiene para ajustar su estatus migratorio es que su hijo, de 21 años, pueda pedirla para que ella obtenga su residencia permanente.

Por el momento, ella no está trabajando, ya que desde hace cuatro años le diagnosticaron un problema en un ojo.

“Los doctores ya me diagnosticaron no vidente y para mí sería fatal volver a mi país, porque aquí tengo mi seguro médico, mis hijos son ciudadanos americanos, ellos no se van a ir conmigo, la situación seria difícil”, expresó la inmigrante a EL SOL News.