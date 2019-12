Todo listo para que indocumentados comiencen a solicitar licencias para conducir

Proceso de solicitud comienza el sábado 14 de diciembre

ALBANY.- Una ley estatal que permite que los inmigrantes indocumentados soliciten licencias para conducir entrará en vigencia el sábado 14 de diciembre, y los empleados locales advirtieron que podrían tener dudas sobre cómo manejar la afluencia de los solicitantes.

La nueva ley, conocida como la Green Light Law (Ley de Luz Verde) convertirá a Nueva York en uno de los 13 estados que permitirá que los inmigrantes indocumentados obtengan una licencia para conducir.

La medida, que fue aprobada por un estrecho margen en junio pasado, sigue siendo controvertida, ya que no todos están de acuerdo con la legislación.

Las demandas de los funcionarios en los condados de Erie, Monroe y Rensselaer están tratando de impedir que la ley siga adelante, pero el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) del Estado está brindando orientación de último minuto a los condados sobre cómo implementar la ley.

Los republicanos están criticando la ley y algunos empleados señalaron que no emitirán licencias a los inmigrantes indocumentados, argumentando que sus oficinas no están equipadas para determinar la veracidad de los documentos que pronto se pueden presentar para obtener una licencia.

En su lugar enviará cualquier solicitud de inmigrantes indocumentados a las oficinas estatales para su revisión.

Los defensores indicaron que la nueva ley ayudará a las personas que desean conducir legalmente, apoyará a las fuerzas del orden y exigirá a los nuevos titulares de las licencias que obtengan un seguro de automóvil, lo que hará que las carreteras sean más seguras.

El Migrant Policy Institute, un grupo de expertos nacional sobre temas de inmigración, estimó que hay 882 mil neoyorquinos mayores de 16 años sin presencia legal en los Estados Unidos.

Cuatro años después de que la vecina Connecticut aprobara una ley similar, el DMV dijo que había una reducción en los accidentes de atropello y fuga y una disminución en las multas por conducir sin licencia.

“Esta ley impulsará la economía de nuestro Estado, mejorará la seguridad vial y mantendrá a las familias unidas”, comentó Javier Valdés, codirector ejecutivo de Make the Road New York, un grupo de defensa de inmigrantes.

Lo que hará la Ley de Luz Verde

La nueva ley significa que las personas sin estatus legal de inmigración podrán solicitar un permiso de aprendizaje a partir del 14 de diciembre, que es un sábado cuando la mayoría de las oficinas del DMV no están abiertas.

Entonces, prácticamente el primer día para presentar la solicitud sería el lunes 16 de diciembre.

Para obtener un permiso, una persona tendría que completar una solicitud y devolverla a la oficina del DMV del Condado.

Luego, el solicitante tendría que aprobar un examen escrito, que está disponible en diferentes idiomas y se basa en el Manual del Conductor del estado de Nueva York.

Un permiso de aprendizaje le permite a una persona conducir con un conductor con supervisión y licencia mayor de 21 años en el asiento del pasajero.

Después de eso, un conductor tendría que tomar un curso previo a la licencia y aprobar un examen práctico para obtener una licencia para conducir por su cuenta.

¿Qué documentos necesita?

Cualquier inmigrante que viva en Nueva York sin estatus legal de inmigración tendrá que demostrar su edad e identidad con documentos válidos emitidos en el extranjero.

El DMV aceptará un pasaporte vencido emitido por el país de ciudadanía del solicitante y un documento de identificación no vencido emitido por un consulado del país de ciudadanía del solicitante.

Asimismo, una licencia de conducir extranjera válida que incluya una foto del solicitante y que no haya expirado o haya expirado en los dos años anteriores.

Los solicitantes también tienen que demostrar que viven en Nueva York, como mostrar una factura de servicios públicos reciente con su nombre y dirección.

La ley le da al comisionado del DMV la capacidad de aprobar otras pruebas de edad e identidad.

Aunque no se necesita un número de Seguro Social, el solicitante tendrá que firmar una declaración donde jura que nunca se le ha emitido uno.

¿Puede la licencia de conducir ser válida para fines federales?

De acuerdo con las autoridades, la licencia para conducir emitida a los inmigrantes indocumentados no cumplirá con los requisitos federales.

Por ejemplo, la licencia no podría ser válida para abordar una aerolínea.

El DMV estatal, de acuerdo con la ley, puede estampar “No para fines federales” en las licencias de conducir emitidas para aquellos que usan documentos extranjeros para demostrar la edad y la identidad.

La licencia tampoco se puede utilizar para registrarse para votar. Intentar hacerlo conlleva una multa de hasta 5 mil dólares y hasta cuatro años de prisión.

¿Puede el gobierno federal acceder a los datos de la licencia?

Cuando se aprobó la ley, el gobernador Andrew Cuomo expresó su preocupación por la medida utilizada por U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) y otras agencias federales para perseguir a los inmigrantes indocumentados.

Por lo tanto, la ley prohíbe que el DMV del estado entregue cualquier información a los funcionarios de inmigración de los Estados Unidos sin una orden judicial, una citación o una orden judicial.

¿Qué harán los secretarios del Condado bajo la ley?

La mayoría de las oficinas del DMV en Nueva York se ejecutan a través de las oficinas del secretario del condado.

Entonces, el estado está proporcionando nuevos “dispositivos de autenticación de documentos” a las oficinas del DMV del Condado para ayudar con el proceso de proporcionar licencias a los solicitantes indocumentados, precisó Koumjian, la portavoz del DMV.

El DMV comenzó esta semana con sesiones de capacitación en línea con el personal del Condado.

Pese a ello los empleados del Condado dijeron que el alcance está retrasado en el proceso mientras intentan resolver cómo manejar la nueva ley.

PARA SABER

Para encontrar una oficina del DMV en el condado de Westchester, pueden ingresar a la web dmv.ny.gov/offices.

Para mayor información sobre las licencias de conducir para los indocumentado pueden ingresar a la web https://dmv.ny.gov/driver-license/driver-licenses.