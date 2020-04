EL SOL News

BRIDGEPORT.- En los mensajes de texto y los grupos de Facebook, los compradores intercambian preguntas y consejos como “¿Dónde has visto las toallitas de Lysol?”, “¿Qué tiendas tienen huevos? O ¿Alguien tiene toallas de papel en stock?”

Si bien algunas de las “compras de pánico”, que causaron el caos de los consumidores durante las primeras semanas del brote de coronavirus, se han ralentizado, los estantes vacíos y los límites de compra permanecen en muchas tiendas de comestibles de Connecticut, signos del choque entre las cadenas de suministro interrumpidas y la demanda sin precedentes.

Es probable que eso continúe, ya que tanto la escasez predecible como los cierres impredecibles están en el horizonte para las próximas semanas y meses, declaró el presidente de la Asociación de Alimentos de Connecticut, Wayne Pesce.

La asociación representa las tiendas de comestibles del Estado.

Los propietarios de Tyson Foods, el segundo procesador de carne más grande del país, declaró este fin de semana que “la cadena de suministro de alimentos se está rompiendo” y que “millones de libras de carne desaparecerán de la cadena de suministro” a medida que las plantas cierran temporalmente debido al brote del virus.

La escasez de carne aún no ha afectado a Connecticut, comentó Pesce, pero ese es probablemente el próximo problema en el horizonte.

“Las causas no van a ser por la ‘compra de pánico’ sino porque las instalaciones se han desconectado”, precisó

“No sé si hemos sentido el impacto todavía, pero obviamente tendrá un impacto en el suministro en general. Los lugares que funcionan hoy pueden no ser mañana, o los lugares que no funcionan hoy pueden volver a estar en línea. Vamos a pasar por este proceso durante los proximos 60, 90, 120 o 180 días hasta que se solucione todo”, añadió Pesce.

Bryan Hurlburt, Comisionado de Agricultura de Connecticut, indicó que las tiendas de comestibles y los proveedores creen que “habrá marcas limitadas pero no necesariamente suministros limitados para diferentes comestibles y productos”.

Pesce dijo que los suministros de papel higiénico y toallas de papel se han estabilizado un poco, aunque la mayoría de las tiendas siguen limitando la cantidad que las personas pueden comprar para mantener su suministro.

La demanda sigue siendo alta para los productos de limpieza, especialmente toallitas desinfectantes.

Los gerentes de Stew Leonard han estado publicando en las páginas de Facebook de sus tiendas con información sobre el stock diario de los artículos de alta demanda, informó la portavoz Meghan Bell.

El lunes pasado, la tienda de Norwalk tenía levadura, desinfectante de manos, Scrubbing Bubbles y papel higiénico en existencia, según una publicación en la página.

Mientras las tiendas Stop & Shop reciben diariamente productos perecederos y no perecederos, “algunos productos para el cuidado de la salud y la belleza, así como productos de limpieza y papel, tienen un suministro limitado a nivel nacional”, indicó la portavoz Maura O’Brien.

“En este momento, se están distribuyendo cantidades fijas de esos productos a los minoristas estadounidenses”, agregó.

La demanda de suministros de limpieza se debe en parte a que la gente los usa más, precisó Pesce, quien agregó que lo mismo ocurre con algunos de los alimentos que salen volando de los estantes, como huevos, productos enlatados y alimentos congelados.

Los “alimentos reconfortantes” en particular tienen una gran demanda, que incluyen mantequilla de maní, carne molida, pollo y atún, indicó.

Con los restaurantes cerrados para cenar, y los niños que están todo el día en casa, las familias prefieren comprar más comida porque la pasan más rápido, finalizó Pesce.