Taylor Swift regala a una fan US$6 mil

Taylor Swift le ha regalado a un fan canadiense más de US$6 mil para pagar su matrícula universitaria.

La cantante de ‘You Need To Calm Down’ contactó a Ayesha Khurram luego de que la estudiante publicara sobre sus dificultades financieras en Tumblr, y le envió el dinero que necesitaba para financiar sus tarifas y el alquiler para el próximo semestre.

Ayesha compartió detalles de la transferencia de dinero por US$ 6,386.47 en su cuenta de Instagram.

Fue acompañado por una breve nota de Taylor que decía: “Ayesha, aprende mucho chica. ¡Te amo! Taylor”.

Ayesha escribió: “Publiqué sobre la lucha para pagar la matrícula. Dos horas después, recibo esto en mi correo electrónico. No tengo palabras y no puedo dejar de llorar. No tengo palabras. No tengo palabras. No tengo palabras. No puedo dejar de llorar. (Sic) “

La estudiante explicó cómo la generosidad de la estrella del pop de 29 años le había quitado algo de “estrés” a sus padres que luchaban.

Ella escribió en Tumblr: “Mi madre sufre de enfermedad renal crónica en etapa 3 y eso siempre es algo que nos preocupa. El estrés agrava su condición y no tener fondos es estresante”.

“Mis padres trabajan por salarios mínimos. Iban a tratar de obtener préstamos. Taylor Swift se llevó el estrés de mis padres, de mi mundo, y nunca los he visto llorar y reír como lo están haciendo ahora”.