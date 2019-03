Suspenden 24 salones de uñas después de inspecciones estatales

WETHERSFIELD.- El Departamento de Trabajo de Connecticut emitió 24 órdenes Stop Work o de suspensión esta semana después de visitar 39 salones de uñas en ocho ciudades del Estado, para garantizar que las empresas cumplieran con las leyes de salarios de Connecticut.

De acuerdo con la División de Salarios y Normas de Lugar de Trabajo de la agencia, los salones de uñas en seis ciudades recibieron órdenes de Stop Work por infracciones que no incluían la cobertura de compensación para los trabajadores, los pagos en efectivo sin mantener los registros de nómina requeridos y la clasificación errónea de los empleados como contratistas independientes.

“Aunque reconocemos la importancia de mantener las empresas abiertas y los empleados en el trabajo, nuestra primera responsabilidad es garantizar que los trabajadores reciban un pago correcto por los trabajos que desempeñan, y que existen las protecciones adecuadas en caso de que se lesionen en el trabajo”, declaró el comisionado estatal de trabajo, Kurt Westby.

“Al promover el cumplimiento en el lugar de trabajo, ayudamos a crear igualdad de condiciones para que los empleadores que hacen lo correcto puedan seguir siendo competitivos”, agregó el funcionario.

Westby señaló que la agencia está trabajando con las empresas para que cumplan con las leyes estatales, con el objetivo de que varios puedan reabrir este fin de semana.

Los 24 salones de uñas que fueron suspendidos se encuentran en el condado de Fairfield, en Bridgeport, Fairfield, Greenwich y Milford, así como en Hamden, en el condado de New Haven.

“Apreciamos el apoyo de la comunidad y agradecemos al Departamento de Servicios de Ingresos y a los Departamentos de policía de Fairfield, Greenwich, Hamden y Milford por su colaboración y asistencia en este esfuerzo de un día de duración”, indicó el director de estándares de salarios y lugares de trabajo, Tom Wydra.

“Cuando los empleadores cumplen con las reglas, se pagan los impuestos correspondientes a nuestro Estado, el seguro de desempleo y la cobertura de compensación del trabajador están vigentes para proteger a los trabajadores, y los contribuyentes no se ven afectados por los costos incurridos cuando una empresa no cumple con la ley”, añadió Wydra.

En 2018, la agencia emitió 118 órdenes de Stop Work. Cuando se emite una orden de detención de trabajo, una empresa no puede volver a abrir hasta que proporcione una prueba de que todas las deficiencias se han corregido.

Bajo la ley estatal, los empleadores son multados por esos días en que la empresa operó en violación. Según el estatuto del Estado, esto es 300 dólares por trabajador y por día de las violaciones.

Al observar que el objetivo principal de la agencia es educar acerca de las leyes laborales, Wydra también alentó a los empleadores que hacen negocios en Connecticut a consultar el sitio web de la agencia en www.ct.gov/dol o comunicarse con el personal de salarios al 860-263-6790.

SALONES DE UÑAS SUSPENDIDOS

BRIDGEPORT

T.J. Nails, 4279 Main Street.

Rose Nails, DBA Ren & Jiang Brothers Inc., 4569 Main Street.

Sweety Nails, 2537 Main Street.

Cathy’s Nail Salon, 60 Huntington Turnpike.

Prisca Nails, 529 Broadbridge Road.

FAIRFIELD

Tiffany Nails and More, 35 Kings Highway.

Meadow Spa, 391 Meadow Street.

Sunshine Spa, 1551 Post Road.

Oasis Spa, 222 Post Road.

New Care Spa, 1700 Post Road.

JY Healing Spa, 607 Kings Highway.

Healing Garden, 63 Unquowa Road.

GREENWICH

QQ Nail Spa, 522 E. Putnam Avenue, Greenwich.

La Bella Spa, dba Bonnie’s Foot Reflexology, 522 E. Putnam Avenue, Greenwich.

Rose Nail Salon, 253 E. Putnam Avenue, Cos Cob.

HAMDEN

YY Nails, 3000 Whitney Avenue.

Bella Nails, 58 Skiff Street.

Fancy Nails, 2315 Whitney Avenue.

MERIDEN

Peony Nails, 496 S. Broad Street.

MILFORD

Nailopia & Spa Inc., dba Pink Nails, 115 Gulf Street.

Elegant Nails & Spa LLC dba Elegant Nails, 232 Boston Post Road.

Clover Nail & Spa., 1680 Boston Post Road.

Milford Pinky Nails, 404 Bridgeport Avenue.

Pearl Nails & Spa, 100 Lansdale Avenue.