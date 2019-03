Sentencian a propietaria de guardería por muerte de niña

STAMFORD – La hispana Nydia Carrillo-Maldonado, de 36 años, y propietaria de la guardería Little Bears Beginnings Day Care, fue condenada a tres años y medio de cárcel después de declararse culpable en diciembre de homicidio en primer grado y riesgo de lesiones a un niño.

El defensor estatal de Stamford, Richard Colangelo, leyó una emotiva declaración de los padres de la niña Bella Redondo, Katy y Fernando, quienes se abrazaron en un banco detrás del escritorio del fiscal en la sala del tribunal.

“Nunca olvidaré las llamadas que me hiciste ese día. La oí gritar en el fondo. Eso fue lo último que escuché de mi Bella”, dijo Colangelo, leyendo la declaración de los padres.

“Nunca la oiré llamarme mamá, pero la oí llorar de dolor mientras estabas sentada allí durante horas sin hacer nada para ayudarla”, agregaron los padres de la menor.

En la declaración, los padres dijeron que no querían asistir a la sentencia porque sentían que Carrillo-Maldonado merecía un castigo más severo, pero dijeron que la perdonaron aunque no se haya disculpado.

Carrillo-Maldonado se declaró culpable bajo la Doctrina Alford, lo que significa que no estaba de acuerdo con las pruebas presentadas, pero se dio cuenta de que probablemente sería declarada culpable en el juicio.

Se determinó que la muerte de la bebé fue un homicidio causado por un traumatismo contundente en la cabeza.

“Hoy, para mi familia y para mí, es el final de una pesadilla que comenzó hace tres años. Los tres años más aterradores de mi vida, donde el mundo se sentía como si estuviera sobre nuestros hombros”, leyó Colangelo en la declaración.

Por su parte, los amigos de Carrillo-Maldonado hablaron amablemente de la mujer, provocando la ira del juez y los fiscales.

“Aprecio los comentarios de los últimos dos oradores, pero el enfoque no está en este acusado, sino en una niña que murió como resultado de la negligencia o imprudencia de esta acusada”, señaló el juez Gary White.

“Los padres de esa niña han sufrido y seguirán sufriendo y esto se trata de la víctima y su familia. No se trata de la acusada. Nadie está diciendo que esta acusada dañó intencionalmente a esta víctima. Pero fue su imprudencia y mala conducta provocó que esta niña muriera”, agregó el magistrado.

Colangelo también expresó su preocupación por la falta de remordimiento de Carillo-Maldonado.

“Me sorprende que sus amigos dijeran que lo lamentaban, pero ella no”, lamentó Colangelo.

Mark Sherman, un abogado que representa a la familia Redondo, estuvo de acuerdo.

White dijo que Carrillo-Maldonado recibió toda la consideración que merecía, pero dijo que no quería aceptar una declaración de culpabilidad de alguien que decía era inocente.

White incluso se ofreció a recuperar sus súplicas y someter a la acusada a juicio.

Pero el abogado de Carrillo-Maldonado, Christian Bujdud, le pidió a White que imponga la sentencia que se acordó en diciembre.