Senador Blumenthal: “No podemos ceder ante amenazas de deportación de Trump”

HARTFORD – El senador federal Richard Blumenthal se ubicó frente al Abraham Ribicoff Federal Building, el lunes pasado, antes de regresar a Washington DC, para decirle al presidente Donald Trump que se siente “extorsionado” por las amenazas de deportar a “millones” de inmigrantes indocumentados.

Trump amenazó con llevar a cabo las redadas de inmigración que estaban programadas para comenzar el fin de semana pasado, pero las suspendió y le dio al Congreso dos semanas para cambiar la ley de asilo.

“Su solución es poner fin a las subvenciones de asilo en nuestro país, lo que literalmente significa que dejará de ofrecer asilo en nuestras fronteras. Ese tipo de política es abominable a los valores e ideales estadounidenses”, señaló Blumenthal.

El legislador federal indicó que están dispuestos a ir a la mesa para discutir una reforma migratoria integral que garantice la imparcialidad, el debido proceso y la seguridad de la frontera.

Agregó que también quieren un camino a la ciudadanía para los dreamers o soñadores, que son los jóvenes que fueron traídos a los Estados Unidos por sus padres cuando eran niños.

Trump twitteó que había “retrasado el proceso de deportación de los inmigrantes indocumentados durante dos semanas para ver si los demócratas y los republicanos pueden reunirse y encontrar una solución a los problemas de asilo y brechas en la frontera sur”

“Si no, ¡comienzan las deportaciones!”, advirtió el presidente.

Los funcionarios del U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) habían planeado apuntar a unas 2 mil personas en “unidades familiares” que ya habían recibido las órdenes finales para salir del país.

Trump siguió con un tweet este fin de semana que decía: “Quiero darles a los demócratas todas las oportunidades para negociar rápidamente los cambios simples en la política de asilo y baches en la ley migratoria. Esto arreglará la frontera sur, junto con la ayuda que México nos está brindando ahora. Probablemente no suceda, pero vale la pena intentarlo. ¡Dos semanas y comienza la gran deportación!”.

Blumenthal dijo que las familias inmigrantes han tenido miedo de ir a la iglesia, la escuela o los consultorios médicos como resultado de las amenazas.

“El presidente Trump está aterrorizando a estas familias”, lamentó Blumenthal.

Por su parte, el alcalde de Hartford, Luke Bronin, dijo que Trump continúa equiparando a los inmigrantes indocumentados con los delincuentes cuando eso es lo más alejado de la verdad.

Blumenthal dijo que las redadas masivas que se habían planeado en al menos 10 ciudades importantes serían una repetición de las separaciones familiares en la frontera.

“El terror que él ha impuesto a estas familias se dirige a los niños”, agregó Blumenthal.

Al legislador se le unieron defensores de todo el Estado, incluidos algunos que acudieron más lejos al pedirle al Congreso que pusiera fin a la financiación del ICE y del U.S. Customs and Border Protection.

Alok Bhatt, de la Connecticut Immigrant Rights Alliance (CIRA), dijo que para ellos no se trata solo de distinguir la diferencia entre delincuentes y familias, se trata de “abolir el ICE” y “abolir las formas sistémicas de violencia contra las comunidades de inmigrantes”.

Agregó que quiere sacar al ICE de Connecticut.

Carolina Bortolleto, de CT Students for a Dream (C4D), dijo que a pesar de que Trump canceló las redadas el fin de semana pasado, “las personas aún serán deportadas y los abusos contra los derechos humanos continuarán”..

La activista señaló que Trump está aprovechando el miedo en las comunidades inmigrantes para obtener más dinero para los “campos de detención y aumentar la fuerza de deportación del ICE”

El Congreso debería rechazar cualquier aumento de fondos para la inmigración o la aplicación de la frontera, precisó Bortolleto.

Blumenthal dijo que espera que continúen las discusiones bipartidistas, pero no está entusiasmado con lo que ve en el Comité Judicial.

Dijo que hay una legislación que permitiría a los inmigrantes solicitar asilo en su país de origen, pero que la legislación “busca no ser titular”.

Apuntó que la misma legislación permitiría que los niños permanezcan detenidos por más de 20 días y les permitiría mantenerse en duras condiciones.