Senado estatal aprueba proyecto que restringe cooperación de policía con el ICE

ca proteger a los inmigrantes de la deportación. La medida pasa ahora a la Cámara de Representantes

HARTFORD.- Los demócratas del Senado estatal votaron, el miércoles pasado, para aprobar un proyecto de ley que busca restringir aún más la forma en que la policía y el personal de los tribunales pueden trabajar con el U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) para detener a los inmigrantes indocumentados.

El proyecto de ley ampliaría el Trust Act, una medida que reprendió efectivamente las políticas de inmigración del ex presidente Barack Obama cuando se aprobó hace seis años, al prohibir la detención de los inmigrantes indocumentados en ausencia de una amenaza para la seguridad pública, una orden de arresto pendiente o una orden final de deportación.

El nuevo proyecto de ley es una reacción a las políticas aún más agresivas del presidente Donald Trump, y su aprobación es una consecuencia de los avances logrados por los demócratas en 2018 en lo que se consideró en gran parte como un referéndum sobre el presidente republicano.

Después de compartir el poder durante dos años en un Senado dividido en partes iguales, los demócratas ahora tienen una mayoría de 22-14.

Con un demócrata ausente debido a una emergencia familiar, el Senado votó 20-15 a las 1:50 de la mañana, el miércoles pasado, después de casi un debate de ocho horas para aprobar y enviar la medida a la Cámara de Representantes. El senador Joan Hartley, demócrata por Waterbury, votó con los 14 republicanos en contra del proyecto de ley.

“Es un momento muy aterrador para muchas personas en este país. Estamos viendo un ataque sin precedentes contra los inmigrantes en este país”, declaró el líder de la mayoría del Senado, Bob Duff, demócrata por Norwalk.

La medida prohibiría la detención de cualquier persona en una detención civil presentada por el ICE a menos que esté acompañada por una orden firmada por un juez estatal o federal.

Además, limitaría las circunstancias bajo las cuales los agentes de la ley pueden divulgar información confidencial a una autoridad federal de inmigración, y ya no permitiría a las autoridades locales detener a un inmigrante indocumentado por ser una amenaza para la seguridad pública.

El líder de la minoría en el Senado, Len Fasano, republicano por North Haven, dijo que los elementos de la legislación fortalecerían adecuadamente los derechos al debido proceso de los inmigrantes que enfrentan órdenes de detención civil emitidas por el ICE, y muchos republicanos habrían apoyado un proyecto de ley más enfocado.

Fasano agregó que el proyecto de ley también es confuso, ya que proporciona un mapa difícil de seguir para las autoridades.

Los demócratas dijeron que el proyecto de ley era necesario para subrayar que los inmigrantes, independientemente de su estatus legal, pueden reportar crímenes de manera segura y cooperar con la policía local y confiar en que no serán entregados a ICE.

Por su parte, el senador Gary Winfield, demócrata por New Haven, uno de los principales patrocinadores y copresidente del Comité Judicial, dijo que preservar la confianza de los inmigrantes en la policía fue la razón de su apoyo al nuevo proyecto de ley y al original Trust Act de 2013.

“Aunque podríamos decir que esta comunidad en particular tiene miedo de interactuar con la policía, los crímenes que ocurren en esas comunidades no siempre estarán limitados a esas comunidades”, comentó Winfield,

El presidente del Senado, Martin M. Looney, demócrata por New Haven, dijo que otros estados han adoptado leyes de confianza mucho más estrictas desde que Connecticut aprobó su ley original en 2013.

Los republicanos respondieron que el nuevo proyecto de ley va más allá, obstaculizando la capacidad de las autoridades locales para detener a los inmigrantes potencialmente peligrosos, o incluso para responder con sinceridad cuando el ICE indaga sobre un inmigrante que pueda estar bajo custodia policial.