Según estudio: Westchester necesita construir más de 11 mil 700 nuevas viviendas asequibles

NEW ROCHELLE.- Se necesita construir más de 11 mil 700 nuevas unidades de vivienda para satisfacer la demanda de viviendas asequibles en el condado de Westchester, según una evaluación publicada el martes pasado.

La demanda total de viviendas asequibles en el Condado es de 82 mil 451 unidades, si se tiene en cuenta el stock (conjunto) de viviendas cargadas de costos o las unidades con uno o más problemas, de acuerdo con la Affordable Housing Needs Assessment de Westchester, realizada por el grupo sin fines de lucro Pattern for Progress.

Las nuevas unidades representan el número total de personas sin hogar y hogares de Westchester que están gravemente superpoblados, así como las personas fuera del área registradas que buscan vivienda en el sistema Homeseeker del Condado.

“Esta es una crisis en todos los rincones de este Condado. Esto no es solo un problema para los pobres en una parte de Westchester, sino que es un problema en todos los rincones del condado”, declaró el ejecutivo del condado, George Latimer.

Según la evaluación, más del 41 por ciento de los hogares en Westchester pagan más de la mitad de sus ingresos para cubrir los costos de la vivienda.

Unas 89 mil 839 personas viven en la pobreza en el condado, el 9.4% de la población total.

El 94 por ciento de los que viven en la pobreza son de Mount Vernon, New Rochelle, Peekskill, White Plains y Yonkers.

El problema de la vivienda puede estar cambiando la demografía del área, expulsando a las familias jóvenes que no pueden permitirse el lujo de vivir en Westchester, de acuerdo con el estudio.

La población de 30 a 44 años cayó casi un 19 por ciento entre 2000 y 2017, según el Census and the American Community Survey.

A nivel nacional, ese grupo de edad creció 2.1 por ciento durante el mismo tiempo, según muestra la evaluación.

Esa población disminuyó en todas las ciudades, pueblos y aldeas del Condado, excepto en Port Chester.

Mientras tanto, el grupo de edad de más rápido crecimiento del Condado son las personas mayores de 85 años.

Westchester experimentó un aumento del 44 por ciento entre 2000 y 2017, superando con creces la tasa de 11.8 por ciento a nivel nacional.

La evaluación de 175 páginas no asigna una cantidad de unidades que se construirán en municipios específicos, pero analiza una amplia gama de datos que describe la inaccesibilidad de un Condado conocido por sus propiedades inmobiliarias de alto precio y facturas promedio de impuestos sobre la propiedad que exceden 17 mil dólares, se dio a conocer.

La vivienda asequible es una vivienda subsidiada designada por el gobierno basada en el ingreso medio de un área.

En ciertas partes del Condado, ha habido una resistencia, o al menos dudas, para emprender desarrollos asequibles con códigos de zonificación que a veces se consideran opciones limitantes para viviendas multifamiliares.

Latimer, indicó que el Condado seguiría las 12 recomendaciones descritas en la evaluación que incluyen incentivos y orientación para buscar en colaboración construir viviendas con los gobiernos municipales locales.

“Haremos un esfuerzo honesto para tratar de hacer todo lo que podamos y hacer que se ajuste al medio ambiente. No estamos buscando ver un proyecto construido, un edificio construido, en un área inmediata que no parece pertenecer allí en tamaño, alcance o diseño, sino basado en la necesidad”, agregó Latimer.

Esta es la primera evaluación desde un estudio de 2004 realizado por la Universidad de Rutgers que requirió 10 mil 768 unidades antes de 2015.

Ese estudio se volvió políticamente cargado porque tenía asignaciones por comunidad, y fue seguido por un histórico asentamiento de viviendas asequibles en 2009 con el gobierno federal.

Como parte del acuerdo, Westchester tuvo que construir 750 unidades en 31 de sus comunidades más ricas y estadísticamente más blancas, lo que evitó en gran medida los desarrollos asequibles, mientras que dichos edificios se agruparon en áreas del Condado de baja oportunidad y alta pobreza.

Los grupos perpetuaron la segregación racial en las comunidades del condado, argumentó el grupo detrás de la demanda y otros defensores de la vivienda.