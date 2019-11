Según estudio: Altos costos, causa principal de bajas tasas de graduación de los estudiantes de las minorías

HARTFORD. – Un informe publicado, el martes pasado, por un grupo de políticas educativas cuestionó las tasas de graduación en las universidades de cuatro años de Connecticut y sugiere que la fuerza laboral del Estado puede estar sufriendo esa situación.

El informe de Education Reform Now, titulado “Menos por más: bajas tasas de graduación y altos costos en las universidades de cuatro años de Connecticut”, se centra principalmente en el éxito de los estudiantes de las minorías y de bajos ingresos.

“Para hacer realidad la promesa de una educación universitaria de calidad para todos, el sistema de educación superior de Connecticut debería crear oportunidades amplias y equitativas para los estudiantes al tiempo que prepara nuestra amplia fuerza laboral para satisfacer las cambiantes demandas comerciales”, manifestaron los autores del estudio.

“Desafortunadamente, al comparar las tasas de graduación de seis años y los precios netos entre las universidades que otorgan títulos de licenciatura en Connecticut hemos encontrado una serie de tendencias preocupantes en el sistema de educación superior del Estado”, agregó el informe.

El estudio revisó 22 de las 27 escuelas públicas y privadas de cuatro años del Estado y las comparó con instituciones similares en todo el país.

Los datos de comparación de los otros cinco no estaban disponibles para el informe.

Education Reform Now CT fue particularmente crítico con las tasas de graduación en la Western Connecticut State University (WCSU), el Mitchell College y la Universidad de Bridgeport (UB).

“Connecticut tiene tres universidades de cuatro años que gradúan regularmente menos de la mitad de su primera población estudiantil de tiempo completo dentro de los seis años de la inscripción inicial. Las bajas tasas de finalización en estas universidades sugieren que la mayoría de los estudiantes que ingresan pasan tiempo e incurren en deudas sin obtener una credencial o título que haya hecho que su inversión valga la pena. La deuda sin título es uno de los peores resultados de educación superior que enfrenta un estudiante”, indicó el informe.

El informe también enumeró cuatro factores negativos que registran tasas de graduación relativamente bajas combinadas con los costos estudiantiles relativamente altos en la Southern Connecticut State University (SCSU), Universidad de Bridgeport (UB), Universidad de Hartford (UH) y la Western Connecticut State University (WCSU).

Un portavoz de la Junta de Regentes de Educación Superior de Connecticut, que supervisa las cuatro universidades estatales, el Charter Oak State College y los 12 colegios comunitarios, dijo que los funcionarios estatales están comprometidos a mejorar las tasas de éxito de los estudiantes universitarios y mantener los costos bajos.

“La equidad sigue siendo una preocupación para las instituciones en todo Connecticut, y sigue siendo una prioridad para la CSCU”, declaró el portavoz de la universidad, Leigh Appleby.

“Es por eso que seguimos trabajando para mejorar las vías de transferencia entre las instituciones de dos y cuatro años, para asegurar que con el trabajo duro, cada estudiante pueda obtener un título asequible y de alta calidad en el campo elegido. Además, es la razón por la que continuamos enfocándonos en eliminar las barreras no académicas para la graduación que con demasiada frecuencia impiden que los estudiantes obtengan su credencial “.

Amy Dowell, directora estatal de Education Reform Now CT, dijo que los resultados del estudio son importantes para compartir con los consumidores, que deben elegir con cuidado dónde obtienen un título.

Añadió que Education Reform Now CT está planeando usar el informe para enfocarse en tres necesidades claves: la preparación universitaria en el sistema escolar K-12, la tutoría de estudiantes universitarios en lo académico y estilo de vida, y atención a la disminución general de la matrícula universitaria en Connecticut.

Nueve universidades obtuvieron críticas favorables en el estudio por sus altas tasas de graduación entre los estudiantes minoritarios y son el Connecticut College, Fairfield University, Quinnipiac University, Sacred Heart University, Trinity College, United States Coast Guard Academy, University of Connecticut, Wesleyan University y Yale University tuvieron tasas de graduación superiores al 60 por ciento para las poblaciones minoritarias.