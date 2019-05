Revelarán número de niños no vacunados en escuelas de CT

HARTFORD – A medida que el sarampión continúa propagándose en los Estados Unidos con casos que superan los 700 este año, el Departamento de Salud Pública de Connecticut planea divulgar la información sobre cuántos niños no vacunados asisten a cada escuela en el Estado.

La Comisionada del Departamento de Salud Pública, Renee Coleman-Mitchell, envió una carta, el martes pasado, a todos los superintendentes escolares para informarles que publicarán las tasas relacionadas con la inmunización de las escuelas públicas y privadas en su sitio web para el final de la semana.

Coleman-Mitchell dijo que la información a nivel escolar tiene como fin “aumentar la conciencia pública sobre las tasas de inmunización en las comunidades locales, lo que puede llevar a un mayor compromiso y centrarse en aumentar las tasas de inmunización para reducir el riesgo de enfermedades prevenibles por vacunación”.

Anteriormente, el Departamento de Salud Pública dijo que no difundiría públicamente la información escolar ni el número de niños por ciudad que no fueron vacunados por sus exenciones religiosas o médicas.

En respuesta a una solicitud de libertad de información de CTNewsJunkie en febrero pasado, el Departamento argumentó que “Bajo la Conn. Gen. Stat. sec. 19a-25, el Departamento no puede publicar, poner a disposición o divulgar informes de los hallazgos de estudios de morbilidad y mortalidad (como las tasas de vacunación de una escuela o distrito escolar) o cualquier otro documento que incluya datos de salud identificables o cualquier artículo, colección o agrupación de datos de salud que hace que la persona u organización que la suministra o que se describe en ella sea identificable (por ejemplo, en el caso de la encuesta anual de inmunización, una escuela específica)”.

La falta de información hizo que el líder de la mayoría en la Cámara de Representantes, Matt Ritter, y el presidente del Senado, Martin Looney, se unieran para introducir una legislación que permita que la información esté disponible durante las próximas cinco semanas de la sesión legislativa.

Mientras tanto, el representante Josh Elliott (D-Hamden) quien también solicitó la información, presentó una queja ante la FOIA, que se espera sea escuchada el 9 de mayo.

Ritter dijo que el nuevo desarrollo significa que no será necesario aprobar una legislación para obtener los datos este año.

Actualmente, solo los datos estatales y del Condado han sido puestos a disposición.

Los legisladores que apoyan las exenciones de vacunas por religión y raspones médicas de Connecticut han dicho que no hay motivo de preocupación en Connecticut porque hay suficientes personas vacunadas.

“Connecticut tiene actualmente una de las tasas de vacunación más altas en el país con 98.2 por ciento, mucho más que el 75-86 por ciento requerido para lograr la inmunidad para las paperas, el 80-86 por ciento requerido para la polio, y el 83-94 por ciento requerido para sarampión. El uso de la exención religiosa en Connecticut, por lo tanto, no representa ninguna amenaza para la salud o la seguridad pública”, escribieron 44 legisladores en una carta dirigida al fiscal general William Tong a principios de este mes.

El representante Vincent Candelora, republicano por North Branford, quien apoya una exención religiosa para las vacunas, dijo que los datos probablemente mostrarán que Connecticut no tiene un problema y no tiene el mismo riesgo de un brote que Nueva York.

Dijo que la divulgación de la información probablemente ayudará a calmar el problema emocionalmente cargado.

Ritter dijo que espera que Candelora y los demás legisladores tengan razón, pero cree que los padres merecen saber cuántos niños en la escuela de sus hijos no están vacunados.

Dijo que una vez que sepan si hay “puntos calientes” de niños no vacunados, pueden evaluar la información y elaborar un plan para la legislación en 2020.

Ritter no ha sido tímido en pedir la eliminación de la exención religiosa.

Looney dijo que es importante conocer la tasa estatal, pero es aún más importante saber si hay concentraciones de niños no vacunados.

Quienes apoyan la exención religiosa creen que la divulgación los acercará un paso más para eliminarla.

Looney dijo que si los padres deciden no vacunarse, entonces han elegido educar a sus hijos en el hogar.

Mientras tanto, se espera que Tong emita una opinión legal en mayo con respecto a la constitucionalidad de eliminar la exención religiosa.