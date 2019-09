Revela estudio: Cambian preferencias religiosas de los hispanos en EEUU

WASHINGTON DC.- Alrededor de dos tercios de los Latinos en Estados Unidos, es decir, el 63 por ciento de la población hispana en el país, profesa la religión católica.

Esto lo reveló la encuesta realizada por investigadores de Pew Hispanic Center, titulada: “Changing Faiths: Latinos and the Transformation of American Religion” (Cambio de Fe: Latinos y la Tranformación de la religión estadounidense).

“Para explorar la naturaleza compleja de la religión entre los latinos, el Pew Hispanic Center y el Foro Pew sobre Religión y Vida Pública colaboraron en una serie de encuestas de opinión pública que totalizaron más de 4 mil 600 entrevistas, lo que constituye uno de los mayores esfuerzos de recopilación de datos sobre este tema”, se afirma respecto a la metodología de investigación aplicada.

La repartición del pastel

La encuesta también mostró que un 20% de los latinos se han incorporado a otras organizaciones de fe cristianas, un 7% del total, como miembros de denominaciones religiosas “protestantes” y uno en cada diez Latinos (8% de los encuestados) se calificaron como no creyentes, ateos, agnósticos o seculares al no estar afiliados a ninguna organización religiosa formal.

El estudio centra la atención especial en los católicos, tanto los que conservan su identificación con la iglesia como los que se convierten a iglesias evangélicas (y protestantes), indica el estudio religioso.

Vale recordar que los dos términos provienen de la reforma de Martin Lutero en rechazo al autoritarimo del catolicismo, en la Edad Media (la Época de la Santa Inquisición).

“Forma distintiva del cristianismo”

“Los hispanos están transformando el panorama religioso de la nación, especialmente la Iglesia Católica, no sólo por su creciente número sino también porque están practicando una forma distintiva de cristianismo”, se afirma en la investigación efectuada por Pew Forum on Religion & Public Life.

Este hecho, resalta la interpretación cualitativa de los datos obtenidos en la encuesta, “el crecimiento de la población hispana está llevando al surgimiento de iglesias orientadas a los latinos en todo el país”.

“Alrededor de un tercio de todos los católicos que viven en Estados Unidos son latinos, por lo que el Pew Hispanic Center y los proyectos de estudio que comparten los latinos continuarán aumentando durante décadas. Esta realidad demográfica, combinada con las características distintivas del catolicismo latino, asegura que los latinos traerán cambios importantes en la institución religiosa más grande del país”, se destaca en la misma.

Más del 50% se identifican como ‘carismáticos’

El estudio concluye que “las expresiones religiosas asociadas con el movimiento pentecostal y carismático son un atributo clave de adoración para los hispanos en todas las religiones principales, mucho más que entre los no latinos”.

A manera de diferenciación de los llamados carismáticos y pentecostales se diría que son dos corrientes muy similares apoyada en las enseñanzas de los apóstoles, sólo que los primeros siguen dependiendo jerárquicamente del Papa y de la llamada ‘Curia Romana” (que engloba además a Sacerdotes y Cardenales)

“Más significativamente dado su número”, sostiene la interpretación de la encuesta referida, “más de la mitad de los católicos hispanos se identifican como carismáticos, en comparación con sólo ocho de los católicos no hispanos. Sin dejar de estar comprometidos con la iglesia y sus enseñanzas tradicionales, muchos de estos católicos latinos dicen haber presenciado o experimentado sucesos típicos de movimientos llenos de espíritu o renovadores, incluida la curación divina y revelaciones directas de Dios”.

La práctica de la religión no sólo es a menudo de carácter renovador, sino para la mayoría de los latinos en todas las principales tradiciones religiosas también es claramente étnico. Dos tercios de los feligreses latinos asisten a iglesias con clérigos latinos, servicios en español y congregaciones fuertemente latinas, es otra de las conclusiones reveladoras de la encuesta.