Revela encuesta: El 80% cree que el país está fuera de control por el virus y la recesión

El racismo preocupa más que la protesta

WASHINGTON DC.- Estados Unidos vive la jornada de mayor asistencia a las manifestaciones, celebradas tanto en grandes urbes como en pequeños centros y zonas rurales.

Desde su muerte a manos de un policía blanco el pasado lunes 25 de mayo en Minneapolis, Minnesota, el nombre de George Floyd ha sido cantado por cientos de miles de personas y desencadenado protestas nacionales, las últimas en la jornada de este sábado. El caso de este hombre negro ha causado indignación en todo el país por el uso excesivo de fuerza de la policía y el racismo.

Floyd murió bajo custodia de la policía de Minneapolis, después de que el exoficial Derek Chauvin presionara con su rodilla el cuello de la víctima por más de ocho minutos y medio. Según una autopsia solicitada por la familia de Floyd, su muerte se debió a asfixia por una fuerte presión sostenida.

Chauvin, ahora detenido enfrenta cargos de homicidio en segundo grado “no intencional”. Otros tres exoficiales involucrados en el arresto también fueron arrestados y acusados formalmente como cómplices, por los cargos de ayuda e incitación en un homicidio de segundo grado. Una corte de distrito de Minneapolis fijó en 750,000 dólares la fianza estos últimos.

El 80% de los votantes cree que las cosas están fuera de control en EE. UU., según una encuesta

Ocho de cada diez votantes creen que las cosas están fuera de control en Estados Unidos, según una encuesta de NBC News y el Wall Street Journal. La mayoría se siente preocupado por la propagación del coronavirus, la recuperación de la economía antes del próximo año y la capacidad del presidente Trump para unir a la nación.

La encuesta se realizó del 28 de mayo al 2 de junio, después de la muerte de George Floyd en Minneapolis en manos de la policía, cuando el número de muertos por coronavirus en el país ya había superado los 100,000 y millones de ciudadanos habían perdido sus trabajos por la crisis provocada por la pandemia.

La encuesta, sin embargo, se realizó antes del sorprendente informe sobre los datos de empleo de mayo que se publicó el pasado viernes, y que reveló que el desempleo disminuyó a 13.3%, sumando 2.5 millones de trabajos en mayo.

Según la encuesta, el 80% de los votantes sienten que la situación están fuera de control en el país, frente al 15% que creen que las cosas están bajo control. Eso incluye el 92% de los demócratas, el 78% de los independientes e incluso el 66% de los republicanos que piensan que las cosas están fuera de control.

Los votantes -por un margen de más de 2 a 1- afirmaron estar más preocupados por la muerte de George Floyd en manos de la policía y la respuesta de las autoridades durante las protestas que se extienden por todo el país.

El 59%, incluido el 54% de los blancos, el 65% de los latinos y el 78% de los afroamericanos, aseguraron que están más preocupados por la muerte de Floyd y las acciones de la policía. El 27% afirmó estar más preocupado por las manifestaciones, algunas de las cuales se han vuelto violentas.

La encuesta reveló que la mayoría de los votantes -el 55%- preferiría un candidato presidencial que busque compromiso y consenso, incluso si eso significa menos cambio.

Trump ordena retirar a la Guardia Nacional de Washington D.C.

El presidente Trump anunció este domingo por la mañana que ha ordenado a las tropas de la Guardia Nacional que comiencen a retirarse de Washington D.C.

“Acabo de dar una orden para que nuestra Guardia Nacional comience el proceso de retirada de Washington, DC, ahora que todo está bajo control perfecto”, tuiteó el mandatario, después de que más de 10,000 personas marcharan por la capital este sábado. “Se irán a casa, pero pueden regresar rápidamente, si es necesario”, advirtió.

Este domingo más manifestantes se dirigen hacia los aledaños de la Casa Blanca para continuar las protestas. El sábado por la tarde, pintaron con aerosol las palabras Defund the Police (Desfinanciar a la policía) cerca del mural Black Lives Matter que la ciudad había instalado el viernes en la calle 16.

El fiscal general William Barr niega que exista un”racismo sistémico” en el país

El fiscal general William Barr defendió este domingo en una entrevista en CBS no existe un “racismo sistémico” a la hora de aplicar la ley en el país.

“Creo que todavía hay racismo en los Estados Unidos, pero no creo que el sistema de aplicación de la ley sea sistemáticamente racista”, afirmó el político.”Sin embargo, entiendo la desconfianza de la comunidad afroamericana dada la historia de este país”, dijo Barr. “Creo que debemos reconocer que durante la mayor parte de nuestra historia, nuestras instituciones fueron explícitamente racistas”.

Barr señaló que era reacio a abrir una investigación de “prácticas” sobre posibles problemas sistémicos en el Departamento de Policía de Minneapolis, argumentando que las acciones de un oficial no necesariamente señalan problemas generalizados.

Barr defendió las acciones de la policía durante la manifestación pacífica que se concentraba a las afueras de Lafayette Square la semana pasada.

Barr defendió que los métodos utilizados para hacer retroceder a los manifestantes -que incluían la acción de la policía montada y disparar botes de humo- fueron apropiados una vez que las autoridades encontraron “resistencia”.

Barr alegó que no se utilizó gas lacrimógeno, a pesar de que las imágenes mostraban a los manifestantes con picor de ojos y tos.

Piden eliminar departamentos de policías y cambiar la forma de garantizar seguridad en las ciudades

Una de las peticiones más claras procedente de las protestas de las últimas dos semanas es la de reformar la forma de actuar de los departamentos de policía, en particular en cómo aplican el uso de la fuerza y su trato hacia las personas negras, que han sufrido múltiples abusos por parte de la fuerza del orden en la historia del país.

La cadena CNN asegura en un artículo que están aumentando las voces de quienes, desde dentro de este movimiento, abogan por quitar fondos a las agencias públicas de gestión de la seguridad pública, y hasta hay quien quiere eliminarlas.

La propuesta de los partidarios de esta posición es utilizar la financiación tradicionalmente destinada a la policía para políticas sociales enfocadas en las comunidades, especialmente las marginadas, donde ocurre gran parte de la vigilancia. Parte de los que sostiene esta idea piden un desmantelamiento parciales de los departamentos policiales, otros que se elimine por completo, afirma esta cadena.

Philip McHarris, asociado principal de investigación y políticas en el Centro de Recursos Comunitarios para la Seguridad y la Responsabilidad, explica que muchas personas negras no se sienten protegidas por la policía. Isaac Bryan, director del Black Policy Center de la UCLA, explica que que en el sur del país la policía nació como fuerza utilizada para atrapar a esclavos que habían logrado escaparse y después sirvió para hacer respetar leyes que defendían la segregación racial.

Patrisse Cullors, cofundadora del movimiento Black Lives Matter, mantiene que eliminar a la policía significa poder reasignar esos fondos para apoyar a las personas y los servicios en las comunidades marginada, como explicó en una entrevista a la radio WBUR: quienes apoyan esta idea creen que en vez de policías se podrían contratar a más profesionales como cuidadores de la salud mental, trabajadores sociales o defensores de víctimas.

¿Pero se pueden evitar la violencia y los crímenes en una ciudad sin policía? Si bien es difícil de decir al faltar ejemplos reales a gran escala, hay ejemplos concretos que pueden ofrecer algún elemento útil para este debate, afirma CNN. Un informe de 2017 que analizó un periodo de varias semanas entre 2014 a 2015, cuando el Departamento de Policía de Nueva York retiró deliberadamente la “vigilancia proactiva” (mandar a las patrullas a los lugares donde se prevé que habrá crímenes y tratar agresivamente delitos no graves), concluyó que en esos barrios las denucias de crímenes disminuyeron.

La discusión sobre cómo renovar radicalmente la forma de garantizar la seguridad pública está ya abierta en Minneapolis, la ciudad donde George Floyd murió asfixiado bajo custodia policial, según tuiteó Steve Fletcher, un miembro del consejo ciudadano. Allí, ya se decidió abolir la técnica de inmovilización al cuello aplicada a Floyd por el exagente Deker Chauvin durante el arresto en el que murió.

La petición de desmantelar la policía local fue respaldada también por la representante demócrata por Minnesota Ilan Omar. “Es tiempo de disolverla y reimaginar la seguridad pública en Minneapolis”, escribió.

El alcalde demócrata de la ciudad Jacob Frey, fue preguntado el sábado por si estaba de acuerdo en quitar fondos a la policía por parte de activistas, refleja un video publicado por The New York Times. Al contestar —rodeado de manifestantes y tras aparentemente titubear antes de dar su respuesta— que no estaba de acuerdo en “abolir completamente la policía”, fue abucheado por una multitud que le gritaba “¡vete a tu casa!” y tuvo que marcharse en el acto.