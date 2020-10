Restricción de visitas en hogares de ancianos sigue afectado a adultos mayores  

Muchos ahora están en riesgo debido a una segunda pandemia de soledad y aislamiento social

BRIDGEPORT.- Han pasado más de seis meses desde que el COVID-19 entró en Connecticut.

En ese tiempo, 8 mil 847 residentes de los hogares de ancianos se infectaron con el virus y 2 mil 877 murieron. Más de 300 empleados se han enfermado.

Si bien los residentes de los hogares de ancianos y otras instalaciones de atención a largo plazo han representado aproximadamente el 40% de las muertes por COVID-19 en todo el país, han representado más del 70% de las muertes en Connecticut.

Estos números son tristes e impactantes, pero hay otro número, en gran parte ausente en las conversaciones sobre el COVID-19, que también vale la pena mencionar junto con estas otras estadísticas y es el “cero”.

Algunos residentes de los hogares de ancianos no han tenido visitas desde marzo. No han comido nada con otra persona en los últimos seis meses.

Muchos residentes han pasado cero minutos sosteniendo la mano de su cónyuge y no han recibido abrazos.

En los primeros días de la pandemia, cuando las muertes por COVID-19 en los hogares de ancianos eran catastróficas y nadie entendía cómo se transmitía el virus, tenía sentido actuar rápidamente y adoptar restricciones agresivas sobre las visitas.

Si bien el Departamento de Salud Pública ha relajado algunas restricciones en los últimos meses, permitiendo algunas visitas al aire libre y expandiendo quién puede recibir visitas de atención compasiva en el interior, los residentes que sobrevivieron a la pandemia de COVID-19 ahora están en riesgo debido a una segunda pandemia de soledad y aislamiento social .

Al mismo tiempo, la Asamblea General de Connecticut ha considerado cero leyes relacionadas con hogares de ancianos y COVID-19, señalaron los defensores.

Los hogares de ancianos no estaban en la agenda de la Sesión Especial de julio y no parece que estén en la agenda de la Sesión Especial de septiembre.

Esto no quiere decir que los legisladores no se preocupen por los residentes y el personal de los hogares de ancianos y otras instalaciones de atención a largo plazo.

Muchos se preocupan profundamente y algunos tienen seres queridos que viven y han muerto en los hogares de ancianos en los últimos meses. Sin embargo, el hecho es que el liderazgo legislativo no ha abordado de frente el destino de los residentes de hogares de ancianos y sus seres queridos, agregaron los defensores.

Desde el comienzo de la pandemia, todos los residentes de Connecticut han estado sujetos a restricciones, muchas de las cuales han sido necesarias para proteger la salud y la seguridad de las personas.

Sin embargo, ninguna otra población ha estado sujeta al mismo nivel de restricción que los residentes de los centros de atención a largo plazo, y su destino merece una conversación pública.

Según la Administration on Aging y el U.S. Department of Health and Human Services se espera que la población de estadounidenses de 65 años o más crezca rápidamente en las próximas décadas.

Se espera que la población hispana, en particular, constituya una proporción cada vez mayor de los adultos mayores de 65 años en los próximos años, según la Oficina del Censo de los Estados Unidos.

AARP Connecticut está pidiendo a los legisladores que tomen cuatro acciones concretas en las próximas semanas cuando se reúnan para una sesión especial:

Exigir que los centros de atención a largo plazo adopten estándares apropiados para visitas al interior y al aire libre, y responsabilizar a los propietarios y gerentes de los centros cuando no se respeten los estándares de visitas.

Permitir que los residentes de los hogares de ancianos instalen cámaras en sus habitaciones como una forma de mantenerse mejor conectados con amigos y familiares.

Aumentar la dotación de personal en los centros de atención a largo plazo para que los residentes reciban la atención adecuada y el personal no tenga exceso de trabajo.

Poner fin a la inmunidad civil para los hogares de ancianos. Llevamos seis meses de pandemia y necesitamos restablecer la rendición de cuentas.

No hay duda de que muchas instalaciones de atención a largo plazo y sus empleados han hecho todo lo posible para mantener a los residentes seguros y saludables en los últimos seis meses, pero esto no es cierto en todas las instalaciones, y es necesario que exista responsabilidad en todos los ámbitos cuando las instalaciones no cumplen con los estándares adecuados, finalizaron los defensores.