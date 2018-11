Rechazan plan de Trump de quitar ciudadanía a hijos de inmigrantes nacidos en EEUU

WHITE PLAINS.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere ordenar el final del derecho constitucional a conceder la ciudadanía a los hijos de los no residentes e inmigrantes en situación irregular nacidos en territorio estadounidense.

Trump cree que centrarse en la inmigración animará a su base y ayudará a los republicanos a retener el control del Congreso.

Revocar la nacionalidad por nacimiento podría desencadenar una batalla legal sobre la capacidad unilateral del Presidente de cambiar una enmienda a la Constitución.

La 14º Enmienda garantiza este derecho a todos los niños nacidos en Estados Unidos.

La primera línea de la 14º Enmienda declara que “Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos y del estado donde residen”.

El Presidente dijo que los abogados de la Casa Blanca están revisando su propuesta. No está claro qué tan rápido actuaría en una orden ejecutiva.

Ante tal situación, los defensores de los inmigrantes en el condado de Westchester y de todo el estado de Nueva York, rechazaron tal propuesta.

Steven Choi, director ejecutivo de la New York Immigration Coalition (NYIC), declaró que “otro día, otra maniobra política desesperada de Trump que ataca a los inmigrantes. Trump es un hombre que nunca ha leído la Constitución y no puede reescribirla sólo para ganar puntos políticos”

Desde el Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la American Civil Liberties Union (ACLU), Omar Jadwat, coincidió que el Presidente no puede borrar la Constitución con una orden ejecutiva y la garantía de ciudadanía de la 14º Enmienda es clara.

“Este es un intento descaradamente inconstitucional para sembrar la división y avivar las llamas del odio anti-inmigrante en los previos a las elecciones generales del 6 de noviembre”, señaló Jadwat.

Por su parte, el presidente del Concejo Municipal de Nueva York, Corey Johnson, arremetió contra el gobierno de Trump, del cual comentó que cada día que pasa presenta propuestas mal concebidas que van en contra de los valores fundamentales estadounidenses.

“La propuesta es anti-estadounidense y parece diseñada para fomentar todavía más un ambiente hostil contra los inmigrantes. Nueva York luchará contra este último ataque. Esto no es lo que somos”, apuntó Johnson.

Entre tanto, el concejal Carlos Menchaca, presidente del Comité de Inmigración, flanqueado por varios de sus colegas y activistas comunitarios aludió la iniciativa de Trump como la de “algunos estadounidenses que se alimentan de interpretaciones xenófobas y comparaciones de mala fe con las prácticas de otros países”.

“El derecho a la ciudadanía por nacimiento está consagrado en la 14º Enmienda y en nuestros valores como una nación de inmigrantes. Cualquier intento de negarlo a través de una orden ejecutiva es inconstitucional”, subrayó Menchaca.

La organización de base comunitaria de Westchester, Make the Road Action denunció el plan como inconstitucional y llamó a los votantes inmigrantes y latinos a canalizar su frustración saliendo a sufragar en las elecciones del 6 de noviembre, para detener las acciones de Trump.

“Este es otro ejemplo del entusiasmo de Trump por burlar la Constitución en su cruzada interminable para atacar a los inmigrantes y las personas de color. Nuestra comunidad luchará contra cualquier orden inconstitucional en los tribunales y en las calles y ganaremos”, expresó Javier Valdés, director ejecutivo de Make the Road Action.

Valdés añadió que faltando una semana para las elecciones, miembros de la organización en Pennsylvania, Nevada, Nueva Jersey, Nueva York y Connecticut están llamando a las puertas de más de 250 mil votantes para asegurar elegir candidatos que compartan nuestros valores.