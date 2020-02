Quejas por condiciones en hogar de cuidado

“Nos están tratando como animales”, denuncia residente

NORWALK.- Las quejas de un hombre sobre las condiciones de vida en un hogar de cuidado residencial han provocado una investigación estatal.

Mark Dipietro se mudó a Carlson Place, en 17 Nelson Avenue, hace poco más de cuatro meses y, según él, ha soportado condiciones de vida deficientes.

Las habitaciones y el espacio común están infestados de chinches. Los residentes gravemente discapacitados a menudo son descuidados, el personal y la gerencia se han hecho de la “vista gorda” y las instalaciones a menudo están sucias, señaló Dipietro.

Agregó que está hablando por los residentes adultos mayores y con discapacidades graves de la casa, preocupado por su situación.

“Nos están tratando como animales”, señaló.

Según los registros de la Ciudad, AMDG LLC compró la casa en 2006 y es propiedad de Diane Mortali.

Según un ex empleado, identificado como Bonnie Scully, el hogar atiende a 29 residentes con diversos grados de enfermedad mental.

Scully trabajó en las instalaciones durante 23 años, solo una parte de los cuales era propiedad de Mortali.

Las acusaciones de Dipietro han llamado la atención del Departamento de Salud del Estado. La agencia está investigando activamente la instalación.

No es la primera vez que Mortali trata con una investigación estatal.

El 1º de enero de 2017, un incendio en el hogar causó que un residente fuera hospitalizado.

Una investigación de la casa determinó que una alarma de incendio no sonó y los directores no siguieron el procedimiento durante la evacuación, según el informe estatal.

Unos meses antes, en noviembre de 2016, el sistema de alarma falló parcialmente durante un simulacro de incendio regular, pero no se realizaron reparaciones, de acuerdo con los investigadores.

El informe estatal descubrió varias violaciones más durante las inspecciones no anunciadas posteriores por parte del Departamento de Salud, los días 6 y 12 de enero de 2017.

La agencia informó que un trabajador del personal de mantenimiento sacó con fuerza un cigarrillo de la mano de un residente, que fumaba en un porche, y gritó improperios. La policía fue notificada y el residente supuestamente luego fue visto llorando. Los gerentes de la instalación no proporcionaron a los investigadores ninguna política con respecto al abuso físico o verbal.

Según el informe, tampoco se proporcionaron varias formas de documentación, incluida la prueba de que la bomba del sistema de rociadores había sido probada y monitoreada, los registros del servicio de mantenimiento para el generador de emergencia y la documentación del simulacro de incendio.

El Departamento de Salud del Estado descubrió que la puerta de la cocina y el techo del pasillo del sótano sufrieron graves daños y no cumplen con los códigos.

En agosto de 2017, el Estado multó a Mortali con mil dólares y le exigió que contratara a un consultor que evaluara las operaciones diarias de la instalación durante dos años. Durante ese período, Mortali recibió el mandato de reunirse con representantes del Departamento de Salud cada 90 días.