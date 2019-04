Qué hacer cuando le cortan los servicios públicos

United Way of Connecticut brinda ayuda para las familias de bajos ingresos

BRIDGEPORT.- La organización United Way of Connecticut ayuda a las familias de bajos ingresos cuando sus servicios públicos son cortados.

De acuerdo con la web ctlawhelp.org, las personas pueden recibir ayuda para la protección de corte de servicio. En casos de peligro de vida mantiene los servicios públicos conectados todo el año si un corte pondría en peligro la vida de una persona.

Las familias, además, obtienen la protección de corte de servicio en el invierno, que mantiene los servicios públicos conectados desde el 1º de noviembre al 1º de mayo.

United Way of Connecticut también ofrece programas de ayuda para la calefacción, que ayuda a las familias a ayudar a pagar las facturas de calefacción durante el invierno.

Otro beneficio que brinda la agencia es la ayuda económica y programas de pago, donde se apoya a las personas con acuerdos de pago, planes de pago compartido, e indulgencia de mora.

Las personas pueden recibir la ayuda de climatización para reducir sus facturas de calefacción y hacer que su casa sea más eficiente. La climatización puede incluir instalación de aislamiento, ventanas de tormenta, calafateo, reparación de caldera, entre otros.

De acuerdo con United Way of Connecticut, pese a que los inmigrantes indocumentados no pueden recibir ayuda con el pago de los servicios públicos, otros miembros del hogar sí pueden llegar a recibir beneficios si son ciudadanos o extranjeros calificados.

Qué puede hacer cuando recibe un aviso de corte de servicio

De acuerdo con la web, es importante que la persona no ignore los avisos o las facturas de la compañía de servicios públicos.

“Llame a su compañía de servicios públicos. Le dirán qué opciones tienen (acuerdo de pago, fondos de combustible y otro tipo de ayuda). Además, llame a su encargado de caso si lo tiene y pida ayuda para llegar a un acuerdo”, recomendó ctlawhelp.org.

El llamar al 2-1-1 le puede permitir a la persona informarse sobre la Agencia de Acción Comunitaria (CAA) de su zona. La CAA le puede ayudar a negociar un acuerdo que esté a su alcance, solicitar ayuda para el pago de calefacción, entre otros beneficios.

Otra recomendación que brinda ctlawhelp.org es llamar a la Alcaldia. La mayoría de las ciudades tienen un Departamento de Servicios Sociales (o servicios humanos) que le pueden ayudar a solicitar ayuda para el pago de la calefacción o llegar a un acuerdo con su compañía de servicios públicos.

Cómo recibir la protección de corte de servicio

La mejor manera de evitar un corte de servicios es hacer un acuerdo de pago que esté al alcance de su bolsillo. Las leyes de Connecticut impiden que las compañías de servicios públicos les corten el servicio a las personas en casos especiales.

Durante el invierno, las personas calificadas debido a dificultades económicas están protegidas de cortes de servicio. Si está calificado debido a dificultades económicas, puede obtener ayuda para el pago de calefacción, y estar protegido contra un corte de servicio del 1º de noviembre al 1º de mayo (y quizás también durante el verano), explicó ctlawhelp.org.

Quién puede calificar por dificultades económicas

Según la agencia, el estado de dificultad económica quiere decir que ocurrió algo en su vida que le hace difícil poder pagar sus facturas de servicios públicos. Puede ser difícil porque sus ingresos son muy bajos o un miembro de su hogar tiene una enfermedad grave.

Una persona puede ser clasificada en estado de dificultad económica si recibe beneficios estatales o federales, ya sea en efectivo o para atención médica (Medicaid, SSI, Seguro Social, o desempleo), sus ingresos son muy bajos, el pago de una factura de servicios públicos vencida podría dificultar el pago de otras cosas importantes, como alimentos o el alquiler o un miembro de su hogar está gravemente enfermo, y ha sido documentado por un médico.

Si lo han clasificado en estado de dificultad económica, sus servicios públicos deben continuar del 1º de noviembre al 1º de mayo. Puede llamar a su compañía de servicios públicos todos los otoños y solicite el estado de dificultad económica. Probablemente siga recibiendo sus facturas de servicios públicos todos los meses.

Para mayor información pueden llamar al 2-11 o ingresar a la web www.211ct.org. Además pueden visitar ctlawhelp.org/es/como-mantener-su-servicios-de-electricidad-y-de-gas-todo-el-ano.

CONSEJOS

COSAS QUE LE CONVIENE SABER

No ignore los avisos o facturas de la compañía de servicios públicos.

Llame al 2-1-1 lo antes posible. No espere a recibir un aviso de corte de servicio o hasta que ya se haya atrasado en el pago de su factura.

Solicite ayuda para el pago de la calefacción y el estado de dificultad económica todos los años en el otoño.

Llame a su compañía de servicios públicos. Explíqueles lo que está pasando y pregunte qué opciones tiene.

Trate de llegar a un acuerdo de pago y negocie un monto que realmente pueda pagar. Si no puede llegar a un acuerdo con la compañía de servicios públicos que esté al alcance de su bolsillo, llame al 2-1-1 y pregunte sobre la ayuda para el pago de calefacción.

Hable con su encargado del caso, si lo tiene. Le puede ayudar a llegar a un acuerdo de pago asequible.

Pague siempre su factura a tiempo y siga efectuando los pagos que pueda, aun durante el periodo de protección en el invierno. Para poder recibir ayuda para el pago de calefacción, tiene que estar realizando pagos.

Borre su nombre de la factura cuando se mude, de lo contrario puede ser responsable por pagarla.

Dar permiso a su compañía de servicio público para que lea el medidor. De lo contrario le pueden cortar el servicio.

Si tiene un medidor compartido y el propietario no lo quiere separar, llame a la Unidad de Asistencia al Consumidor de PURA.

DONDE OBTENER AYUDA

Public Utilities Regulatory Authority (PURA)

Consumer Assistance Unit (Unidad de Asistencia al Consumidor)

10 Franklin Square, New Britain, CT 06051

www.ct.gov/pura

Llamar al 1-800-382-4586 o 860-827-2622

Office of Consumer Counsel (OCC)

10 Franklin Square, New Britain, CT 06051

www.ct.gov/occ

Llamar al 860-827-2900