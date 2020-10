¿Qué es la extraña ‘mini-luna’ que se acerca a la Tierra?

Una mini luna a la vista podría no ser un asteroide, sino basura espacial

Hace un mes, astrónomos observaron por primera vez un objeto que se acerca a la gravedad de la Tierra y será una ‘mini-luna’ temporal durante unos meses este invierno, para después continuar su camino. Sin embargo, la forma de comportarse y otros detalles hace que los astrónomos duden de que el extraño objeto sea un asteroide.

Todo parece indicar que se trata de la parte de un cohete lanzado en la década de 1960.

El objeto fue observado por investigadores en Hawai el mes pasado. Y fue nombrado 2020 SO.

2020 SW, discovered by @Catalina_sky, is about 15 to 30 ft. wide and will pass by Earth Thurs., Sept. 24, at a distance of about 13,000 miles (22,000 km). Tiny asteroids like 2020 SW approach Earth this closely several times every year and aren't a threat: https://t.co/xKWtzxLI7Q pic.twitter.com/FpkY77zibw

— NASA Asteroid Watch (@AsteroidWatch) September 23, 2020