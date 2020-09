Publicación racial vinculada al presidente de Junta Escolar provoca malestar

El funcionario argumenta que le hackearon su cuenta de Facebook

PORT CHESTER.- El presidente de una junta escolar de Westchester está en problemas después de que hizo una publicación racial en las redes sociales, a través de su cuenta de Facebook.

El presidente de la Junta de Educación de Port Chester, Thomas Corbia, dijo que la cuenta fue hackeada durante una larga reunión virtual celebrada el jueves pasado

De las casi dos docenas de oradores en la reunión, solo una persona apoyó a Corbia, mientras que muchos arrojaron dudas sobre el reclamo de Corbia y están pidiendo una investigación sobre el tema y su renuncia.

Corbia dijo que su cuenta de Facebook ha sido hackeada al menos tres veces desde el verano y también dijo que apoya una investigación interna.

Según varios informes, la publicación en cuestión decía: I’m selling my white privilege card. It’s just over 77 years old and it hasn’t done a damn thing for me

(Vendo mi tarjeta blanca de privilegio. Tiene poco más de 77 años y no me ha servido de nada).

La publicación continúa: “Sin herencia, sin universidad gratis, sin comida gratis, sin vivienda gratis, etc. Incluso puedo estar dispuesto a hacer un intercambio equitativo por una tarjeta de carrera. Aquellas parecen mucho más útiles y más aceptadas. ¿Interesado? Contácteme en mi teléfono celular que no sea de Obama, por el que tengo que pagar todos los meses. Solo consultas serias”.

Debajo apareció un comentario con el nombre de Corbia que decía: “Eres el (improperio) mejor y a quien no le guste esa publicación, saben lo que pueden hacer”.

Corbia también estuvo implicado por compartir una publicación diferente de su cuenta de Facebook a principios de este año que decía: “Los inmigrantes indocumentados enviaron 56 mil millones de dólares en efectivo puro a sus países de origen solo el año pasado. Eso es después de que sus hijos disfrutaran de educación gratuita, almuerzos gratuitos y atención médica gratuita pagada por usted”.

En una declaración antes de la reunión, el superintendente de las escuelas de Port Chester, Edward Kliszus, condenó la publicación y la calificó de “inquietante”.

“La Port Chester UFSD está comprometida con la igualdad para todos los estudiantes y el personal y tiene políticas que prohíben la discriminación y el acoso. El distrito condena todos los comentarios o publicaciones que sean tendenciosas, racialmente prejuiciosas u ofensivas de alguna manera”, señalú Kliszus.

La Junta de Educación dijo que el asunto estará en manos del comité de ética del distrito antes de dar otro paso, mientras que Kliszus dijo que planeaba consultar con los abogados del distrito para recibir orientación.