Protestan por rechazo de solicitud de asilo de inmigrante

El inmigrante Nelson Pinos ha permanecido por más de un año en una iglesia santuario

HARTFORD.- Defensores de los inmigrantes se reunieron, el viernes pasado, frente a las oficinas del U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) para protestar por el rechazo de la solicitud de asilo de Nelson Pinos.

Pinos se refugió en una iglesia de New Haven en noviembre del año pasado para evitar ser deportado y desde entonces no ha podido regresar a casa con su familia.

Para conmemorar el primer aniversario del ingreso de Pinos a la iglesia, los manifestantes ocuparon la acera y el patio exterior del edificio federal del ICE.

La manifestación buscó reconocer la valentía de Pinos, mostrarle apoyo a él y su familia, llamar la atención sobre las separaciones familiares que ocurren en Connecticut y cerrar la oficina del ICE que se ha negado a concederle una estadía a Pinos.

Ruth Howell, Middlesex Immigrants Rights Alliance (MIRA) comentó sobre la necesidad de acciones como estas para responsabilizar al ICE de sus decisiones y de la comunidad local.

“Este mitin fue un esfuerzo de la comunidad para instar al ICE a reconsiderar esa decisión, para entender que no dejaremos de defender a Nelson y a otros como él”, señaló Howell.

“El ICE tiene el poder de revertir estas decisiones y se lo debe a los miembros leales, trabajadores y pagadores de impuestos de nuestras comunidades, como Nelson y su familia. El ICE debe comprender que un gran número de personas continuará llamando la atención sobre sus decisiones inhumanas y resistirá de cualquier manera posible”, agregó la activista.

Nacido en Ecuador, Pinos emigró a Connecticut en 1992. Durante su estadía en los Estados Unidos, Pinos hizo esfuerzos diligentes para verificar que el Immigration and Naturalization Service (INS) y el ICE tuvieran sus permisos de trabajo aprobados, y se le dijo constantemente que no era una alta prioridad para la deportación con su antecedentes penales inmaculados.

Durante un check-in de rutina realizado por el Homeland Security en octubre de 2017, se le dijo a Pinos que regresara a Ecuador, un país en el que no ha puesto un pie en 26 años.

Incapaz y no dispuesto a dejar a su compañera y sus tres hijos, Pinos buscó refugio en la First and Summerfield United Methodist en New Haven, donde ha estado viviendo en un santuario desde entonces.

Hace dos semanas, el ICE le negó a Pinos una “suspensión de deportación”, lo que le habría permitido regresar a casa con su familia mientras esperaba la decisión sobre su caso de deportación. Sin su padre, los hijos de Nelson han luchado con su salud mental y el trabajo escolar.

Con una participación de cerca de 100 personas, el mitin cerró una parte importante de Main Street durante gran parte de la mañana.

Varios manifestantes se encadenaron a los barriles de concreto y entre sí para crear un bloqueo humano infranqueable para impedir que los empleados de ICE ingresen al edificio.

Ava Biery, de 19 años, una activista estudiantil que participó en el mitin, escribió a The Argus para explicar el significado de esta acción directa.

Entre los encadenados a los barriles de concreto se encontraban las dos hijas de Pinos: Kelly, que tiene 16 años, y Arlly, que tiene 13 años.

Más allá de los participantes de la acción directa, los grupos como MIRA, Shoreline Indivisible CT y Unidad Latina en Acción (ULA), así como grupos religiosos locales, exigieron la revocación de la decisión del director del ICE en Hartford, Aldean Beamont, sobre la suspensión de Nelson.

Una gran cantidad de coloridos carteles de protesta, cantos, una banda de música y lecturas de poesía mantuvieron el rally animado, mientras que el baile y el café caliente mantuvieron a los manifestantes cálidos en el clima de 26 grados Fahrenheit.