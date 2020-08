Programa para ayudar a organizaciones y restaurantes que siguen luchando contra pandemia de COVID-19

El Community Table Partnership Program otorgó 17 subvenciones a organizaciones sin fines de lucro que sirven a 21 comunidades

PORT CHESTER.- Reconociendo que la industria de los restaurantes es tanto un motor económico importante como una herramienta para abordar el hambre a nivel local, el condado de Westchester lanzó un programa para ayudar a los restaurantes locales a recuperarse de la pandemia de COVID-19.

El Community Table Partnership permite a las cámaras de comercio locales o agencias sin fines de lucro solicitar subvenciones para ayudar a las familias que luchan contra la inseguridad alimentaria, al mismo tiempo que apoya a la industria de restaurantes local.

De acuerdo con el Condado, se han otorgado casi 600 mil dólares en subvenciones a 17 organizaciones diferentes que prestan servicios a 21 comunidades en Westchester.

Latimer indicó que “la pandemia de COVID-19 ha afectado el acceso de los residentes a una buena comida nutritiva y ha amenazado la estabilidad de nuestra industria de restaurantes local. Con la ayuda del programa Community Table Partnership Program, nuestras familias más vulnerables estarán conectadas con los servicios y recursos que necesitan a través de una verdadera asociación comercial local, comunitaria y sin fines de lucro”.

Las subvenciones que se han otorgado a través del Community Table Partnership se pueden utilizar para vales de comida que se pueden canjear en los restaurantes participantes, que se distribuirán a los hogares afectados por el COVID-19, y para la distribución de comidas cocinadas para los hogares o personas que enfrentan inseguridad alimentaria, para ser recogidas o entregadas a los afectados por el COVID-19.

Las organizaciones sin fines de lucro que han recibido subvenciones incluyen a Tarrytown Rotary Club, The Rivertowns Chamber, Peekskill Rotary Club, Caritas of Port Chester, New Rochelle Chamber of Commerce, Friends of Theodore Young Community Center, Greater Ossining Chamber of Commerce, Mexican American Small Business Association, World Young Women’s Christian Association (YWCA), El Centro Hispano, Community Resource Center, Mount Vernon Chamber of Commerce, Gullotta House y Mount Kisco Chamber of Commerce.