Programa de alimentos gratis para niños en verano

HARTFORD.- La Capitol Region Education Council (CREC) anunció las ubicaciones para el programa de alimentos gratis para los niños en verano.

La CREC participará en el Seamless Summer Option Food Program (SSO) de la National School Lunch Program (NSLP), donde proporcionan comidas nutritivas para todos los niños menores de 18 años.

Las comidas se entregarán gratuitamente en la CREC John J. Allison, en el Polaris Center, en 474 School Street, East Hartford. El desayuno se ofrecerá de 8:30 a 9:00 de la mañana y el almuerzo de 11:30 de la mañana a 12:30 del mediodía.

Asimismo, se ofrecerá en la CREC University of Hartford Magnet School, en 196 Bloomfield Avenue, West Hartford. El desayuno se ofrecerá de 8:30 a 9:00 de la mañana y el almuerzo de 12:00 del mediodía a 1:00 de la tarde.

De acuerdo con la CREC, la Capitol Region Education Council se estableció en 1966. Trabajando con sus distritos miembros, ha desarrollado una amplia gama de programas y servicios rentables y de alta calidad para satisfacer las necesidades educativas de los niños y adultos en la región.

La CREC atiende regularmente a 36 ciudades en el área de Hartford, y ofrece más de 120 programas a más de 150 mil estudiantes por año. Administra más de 35 instalaciones en toda el área, incluidas 17 escuelas magnet interdistritales.

De acuerdo con leyes federales de derechos civiles y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), sus oficinas, empleados e instituciones que participan o administran los programas del USDA tienen prohibido discriminar por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, discapacidad, edad o represalia por una actividad previa de derechos civiles en cualquier programa o actividad realizada o financiada por la agencia.

Las personas con discapacidades que requieren medios de comunicación alternativos para obtener información del programa deben comunicarse con la agencia (estatal o local) donde solicitaron los beneficios.

Las personas sordas, con problemas de audición o discapacidades del habla pueden comunicarse con el USDA a través del Servicio Federal de Retransmisión llamando al 800-877-8339.

Además, la información del programa puede estar disponible en otros idiomas además del inglés.

Para presentar una queja de discriminación del programa, pueden completar el formulario de quejas de discriminación del programa del USDA que se encuentra en línea en http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, y en cualquier oficina de la agencia.

Además, pueden escribir una carta dirigida al USDA y proporcionar en la carta toda la información solicitada en el formulario. Para solicitar una copia del formulario de queja, pueden llamar al 866-632-9992.

Pueden envíar su formulario completo o carta al USDA por correo a U.S. Department of Agriculture, Office of the Assistant Secretary for Civil Rights, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20250-9410”

Por fax puede enviarlo a 202-690-7442 o por correo electrónico a program.intake@usda.gov.

Para mayor información sobre el programa de alimentos gratis para los niños, pueden llamar al 860-509-3774.