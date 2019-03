Prisionera que dio a luz a bebé en el baño demanda al Estado

La demanda incluye múltiples cargos de indiferencia deliberada en la atención médica, negligencia y encarcelamiento falso

HARTFORD.- Días antes de que su bebé naciera en una celda en la prisión, Tianna Laboy caminaba por los pasillos con dolor, suplicó la presencia de un médico y gritó en medio de la noche, pero la ayuda nunca llegó, señalaron sus abogados en una demanda que presentaron contra el estado de Connecticut en un tribunal federal.

En febrero del año pasado, la prisionera dio a luz en el baño de su celda en la York Correctional Institution de Niantic.

“Sentía que tenía que ir urgente al baño, y ella recordó que su madre le había dicho que si sentía eso, que tuviera cuidado porque podría ser el bebé que ya quiere nacer”, escribieron sus abogados, DeVaughn Ward y Kenneth Krayeske, en la demanda.

“Al sentarse en el baño, ella se dio cuenta de que su bebé estaba naciendo”, agregaron los abogados.

La bebé se golpeó la cabeza mientras caía en el inodoro. Laboy sacó inmediatamente a la recién nacida y, con ayuda de su compañera de celda “le dio una palmadita en la espalda para que saliera todo el líquido. Entonces la bebé comenzó a respirar”, explicó la demanda.

Un año más tarde, con una investigación en el Departamento de Correcciones (DOC) aún en curso, Laboy está demandando a un grupo de funcionarios, entre ellos el ex comisionado del DOC, Scott Semple, el director médico, obstetra ginecólogo y director del Correctional Institution, dos miembros del personal de UConn Health y dos guardias de la prisión, alegando denegación y demora en la atención médica.

La demanda incluye múltiples cargos de indiferencia deliberada, negligencia y encarcelamiento falso. La tercera demanda se refiere al nacimiento de la bebé tras las rejas.

El Departamento de Correcciones anunció en febrero de 2018, menos de dos semanas antes de que Laboy diera a luz, que trasladaría la responsabilidad de la atención médica para internos de UConn Health al DOC.

Los auditores estatales habían criticado el contrato sin licitación del Departamento de Correcciones por 100 millones de dólares al año con UConn Health y su unidad de atención a reclusos, diciendo que los controles de calidad eran deficientes. El DOC asumió el control en julio.

Después de que nació la bebé de Laboy, dos empleados de UConn Health fueron sacados del sitio y se les dijo que no regresaran mientras se está revisando el incidente.

“Realmente me deja sin palabras que alguien pueda tratar así a otro ser humano, y mucho menos a una mujer de 19 años que está pasando por su primer embarazo y se retuerce de dolor. Cómo alguien podría ver eso y no tratar de ayudar, eso me deja desconcertado’, señaló Ward, uno de los abogados de Laboy.

En la demanda, los abogados pintan una imagen sombría del sistema de atención médica dentro de la York Correctional, la única prisión para mujeres del Estado.

El obstetra/ginecólogo estuvo disponible solo los lunes, miércoles y viernes “a pesar de que atiende a una población de pacientes que podrían tener un parto o tener otra emergencia que pone en peligro la vida en cualquier momento”, escribieron los abogados en la demanda.

A Laboy no se le ofreció una visita a la sala de maternidad de un hospital y los trabajadores de salud nunca discutieron un plan de parto con ella, una ruptura con el protocolo estándar, agregaron los abogados.

El personal de la prisión y el Departamento de Niños y Familias no organizaron la custodia del niño con Laboy antes del nacimiento, según la demanda.

El 9 de febrero, cuatro días antes de que naciera el bebé, Laboy informó haber visto una secreción clara y sentir una molestia abdominal “leve”. Su vientre se había caído y experimentó un dolor de espalda “insoportable”, dice la demanda.

Inicialmente le dijeron que no podía ver al personal médico porque no había completado el formulario adecuado, dijeron sus abogados.

Después de completar el papeleo, Laboy descubrió que el obstetra/ginecólogo no estaba disponible y “no hubo un sustituto”.

Dos días después, la descarga se volvió más gruesas y contenía sangre.

Los abogados dijeron que Laboy fue a ver a los trabajadores de salud, pero le dijeron que debía regresar cuando sus contracciones estuvieran separadas por menos de dos minutos. Para el 12 de febrero, la víspera del nacimiento, Laboy informó que sentía que su estómago se estaba “torciendo de adentro hacia afuera”.

Pidió atención médica, pero la enfermera de turno sólo le dio un vaso de agua y una almohadilla eléctrica, señalaron, dijeron sus abogados.

“Por el resto de la noche, Laboy se despertó llorando de dolor”, dijo la demanda. “Los oficiales en el área la revisaron cada 15 minutos, pero le dijeron que no había nada que pudieran hacer ya que los médicos no querían verla de nuevo”, agregaron los demandantes.

A las 4:30 de la mañana del día siguiente, Laboy informó una gran cantidad de secreción sanguinolenta y dolor abdominal intenso. Presionó el botón de llamada en su celular y nuevamente buscó atención médica. El personal le dijo que el médico llegaría a las 7:30 de la mañana, de acuerdo con la demanda.

Sin ningún producto de higiene femenina disponible, la prisionera se colocó una camiseta entre las piernas y fue a la cafetería a desayunar. Laboy usó las paredes de la prisión como apoyo en su camino de regreso.

A las 6:30 de la mañana, ella ya había dado a luz a su bebé en el baño, finalizaron las autoridades.