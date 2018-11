Preocupación por casos de violencia doméstica que involucra a oficiales

NEW HAVEN.- La policía de esta ciudad responde a más de 100 llamadas por semana sobre incidentes de violencia doméstica y, a principios de este año, respondió a una llamada en la que participó uno de sus mismos oficiales.

De hecho, cuatro miembros del Departamento de Policía de New Haven estuvieron involucrados en supuestos incidentes de violencia doméstica en un período de tres meses este año. Entre ellos, el teniente Rahgue Tennant, los oficiales Ryan Walker y Luis López y otro oficial no identificado cuyo caso fue desestimado.

Tennant supuestamente agredió a su esposa varias veces, manteniéndola como rehén a ella y a sus hijos en su hogar de New Haven durante varios días, informaron las autoridades. El oficial está acusado de asalto en segundo grado, restricción ilegal, tres cargos de riesgo de lesiones a un niño y amenazas de segundo grado.

Tennant permanece en licencia administrativa remunerada mientras la policía estatal investiga. Regresará a la Corte Superior el 16 de noviembre.

Por su parte, Walker fue acusado por la policía de Trumbull de poner en peligro imprudentemente y quebrantar la paz después de declararse culpable en un incidente en el que supuestamente había asfixiado a un compañero íntimo, según los documentos judiciales.

Walker permanece en servicio administrativo, ya que su caso es revisado por asuntos internos.

López fue arrestado y acusado en dos incidentes, uno en el que presuntamente abusó físicamente a una pareja íntima y encerró a la persona en un ático durante varias horas. Él está en servicio administrativo, ya que su caso fue remitido a un oficial de relaciones familiares.

“En mi carrera, he visto a muchos oficiales arrestados por violencia doméstica. Lo que es único es que hemos tenido cuatro en un período de tres meses, pero lo que no es único es cuando se observa lo que realmente está sucediendo, los oficiales están bajo mucho estrés y no es una excusa, porque ningún oficial tiene derecho a poner su mano sobre otro individuo”, expresó el jefe del Departamento

de Policía de New Haven, Anthony Campbell.

Campbell indicó que el estrés de las condiciones laborales, los problemas conyugales, las finanzas y otras cosas crea una tormenta de tensiones para las cuales los oficiales pueden no saber cómo buscar ayuda debido al estigma negativo asociado con obtener ayuda para los problemas emocionales.

El Departamento de Policía ofrece un programa de asistencia para empleados, que es utilizado por sus miembros más que cualquier otro Departamento en el Estado, indicó Campbell, además de apoyo de compañeros y capacitación de supervisores para vigilar a los oficiales.

“Los incidentes no sucedieron en el trabajo, ocurrieron en sus casas y fuera de New Haven, con la excepción del caso del teniente Tennant”, explicó Campbell.

“Lo que tratamos de hacer es cuando vemos que esto sucede, nos aseguramos de que el oficial reciba asistencia y se comunique con las familias porque han sido víctimas y quieren asegurarse de que reciben la ayuda que necesitan”, añadió Campbell.

“El estrés del trabajo lo experimenta toda la familia y esa es una razón por la que estoy presionando tanto para el Centro de Justicia Familiar y un recurso adicional para la aplicación de la ley fuera de la comunidad”, señaló el jefe de la policía.

El Centro de Justicia Familiar reúne servicios en torno a las víctimas bajo un mismo techo, incluidos policías, fiscales, defensores de víctimas y otros proveedores.

El centro está planeado establecerse en el centro de New Haven, donde está el transporte central, el Departamento de Policía, el Ayuntamiento y el Palacio de Justicia. También tendría como objetivo ayudar a los niños involucrados en la violencia doméstica, ya sea como testigos o como víctimas.

Según la Coalición Nacional contra la Violencia Doméstica, o NCADV, uno de cada cuatro niños estuvo expuesto a al menos a una forma de violencia familiar durante su vida.

La mayoría de los niños expuestos a la violencia familiar, incluido el 90 por ciento de los expuestos a la violencia de pareja, vieron la violencia, en lugar de escucharla u otras formas indirectas de exposición.

La violencia de la pareja íntima representa el 15 por ciento de todos los delitos violentos, según la NCADV.

Para Karen Jarmoc, directora ejecutiva de la Coalición contra la Violencia Doméstica de Connecticut, puede ser especialmente difícil para las familias de las fuerzas del orden salir de una situación de violencia doméstica.