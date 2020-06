Preguntas y respuestas sobre el COVID-19 con especialista en enfermedades infecciosas

HARTFORD.- – Reciente sesión de preguntas y respuestas con la Dra. Faiqa Cheema, especialista en enfermedades infecciosas de Hartford HealthCare.

P: Soy un hombre de 70 años que no está experimentando ningún problema de salud aparente en este momento. Me dio la impresión de que tenía que pasar por un proceso para obtener la aprobación del médico si presentaba síntomas para incluso hacerme la prueba. ¿Sigue siendo así o solo tenemos que ir para hacernos la prueba?

R: Las recomendaciones actuales de los CDC y el Departamento de Salud Pública del estado todavía siguen dando alta prioridad para la pruebas del COVID-19 a las siguientes personas:

Personas con síntomas de posible infección del COVID-19, los cuales incluyen fiebre, tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, escalofríos, dolor muscular, pérdida del sentido del gusto u olfato, diarrea, vómitos.

• Personas hospitalizadas con síntomas del COVID-19

• Residentes con síntomas del COVID 19 que viven en centros de atención a largo plazo, incluyendo entornos congregados, como cárceles y refugios.

• A las personas sin síntomas solo se les está practicando la prueba si tienen contacto cercano con un caso confirmado del SARS-Cov-2 para el monitoreo de la salud pública, seguimiento de contactos para fines de vigilancia de la salud pública

La razón de este procedimiento es muy probablemente el alto número de resultados “falsos negativos” – los resultados de pruebas que indican que no hay infección en aquellos que de hecho están infectados – que terminaríamos viendo.

P: ¿Crees que sería útil para los funcionarios de salud ofrecer pruebas por ventanilla para la detección de anticuerpos para el Covid-19 efectuadas afuera, en los automóviles, como se realizaron muchas de las pruebas de diagnóstico? Parece que ir a una clínica de atención médica para la prueba de anticuerpos crea un riesgo innecesario, mientras que, por supuesto, saber quién tiene el virus parece útil en general.

R: Sí, ciertamente veo utilidad en hacer las pruebas de detección de anticuerpos por ventanilla; sin embargo, en este momento tampoco estamos seguros de qué significarían esos anticuerpos. Los anticuerpos son proteínas que ayudan a combatir infecciones y, por lo general, proporcionan protección que es específica para la enfermedad, lo que llamamos inmunidad. Esta inmunidad puede ser de por vida o casi inexistente.

Todavía tenemos mucho que aprender sobre la inmunidad al SARS-CoV-2 y gran parte de nuestro conocimiento sobre la inmunidad del coronavirus proviene del estudio de otros 2 coronavirus como son el SARS y el MERS (Virus Respiratorio del Medio Oriente) que han infectado a un número relativamente pequeño de personas.

Hasta ahora, esto es lo que sabemos sobre la inmunidad al COVID-19:

Nuestro sistema inmune nunca ha visto este virus y, por lo tanto, no tenemos ninguna inmunidad contra él.

2. La prueba de anticuerpos no se debe usar nunca para diagnosticar el COVID-19.

3. La mayoría de las personas infectadas con el SARS-CoV-2 tendrán una respuesta inmune, algunas mejores que otras.

4. Se puede suponer con confianza que esta respuesta inmune ofrecerá cierto nivel de protección al menos para este año.

5. En este momento no sabemos cuánto durará esta inmunidad ni por cuánto tiempo.

P: En los días iniciales de la pandemia, aprendimos que el virus sobrevive en superficies entre dos y siete días. Papel, plástico, acero y vidrio tienen diferentes propiedades. Sobrevive más en el frío que en el calor. Puedes limpiar un paquete con Clorox, pero no siempre es necesario. Toallas normales de papel harán el trabajo. Una ducha que tomes cuando vuelves a la casa desde un lugar público será suficiente para eliminarlo. La luz solar es un arma efectiva contra el virus. He diseñado mis métodos de descontaminación basado en estas creencias. ¿Siguen siendo correctos todos estos puntos?

R: Los CDC actualizaron su sitio web en mayo para informar que el SARS-CoV-2 no se propaga tan fácilmente a través de superficies contaminadas y ya no se cree que sea la principal forma de propagación del virus. El SARS-CoV-2 se transmite más fácilmente de humano a humano y ocurre más exponencialmente si el contacto humano-humano ocurre en espacios cerrados, concurridos y mal ventilados. Sin embargo, mi recomendación en este momento es no ser complaciente y descuidado con nuestro rigor de higiene de manos y seguir evitando tocarte la cara, la boca y los ojos con las manos contaminadas y usar desinfectante para manos o jabón y agua para lavarte las manos.

P: ¿Cuáles son las probabilidades de una recurrencia de la pandemia en el otoño?

R: Es muy posible ver una segunda ola de coronavirus que puede coincidir con el inicio de la temporada de flu/influenza. Tenemos que continuar adelante, estando atentos y revisando nuestras políticas de salud pública basadas en evidencia científica. Hemos aprendido mucho en los últimos tres meses sobre el virus, pero hay muchas cosas que no entendemos completamente. Estamos mejor preparados con respecto a nuestras pruebas, nuestro suministro de PPE (Equipo de Protección Personal, en español) y el reconocimiento temprano de pacientes que pueden decaer rápidamente y requieran cuidados intensivos.

P: ¿Cuál es la probabilidad de que una vacuna esté disponible para fin de año?

R: El desarrollo de las vacunas se está produciendo a una velocidad sin precedentes, ya que la comunidad científica se ha esforzado por comprender este nuevo virus y la fisiopatología de esta enfermedad para descubrir nuevas opciones de tratamiento y también desarrollar nuevas vacunas. Actualmente hay aproximadamente 100 vacunas en fase de desarrollo, de las cuales aproximadamente ocho están en ensayos clínicos. Hasta ahora, dos líderes en esta carrera son Vacuna #1 Oxford (Reino Unido) y #2 Moderna (EE. UU.) y todavía estamos en la fase inicial de desarrollo.

En mi opinión, puede ser demasiado ambicioso esperar que una vacuna esté lista para este otoño. Necesitamos centrarnos en una estrategia basada en la reapertura gradual y cautelosa de la economía, pruebas más generalizadas y vigilancia cohesiva y rastreo de contactos. Cuando salga la vacuna, EE. UU. debe asegurarse de que esté disponible para todos y que sea asequible para todos. De lo contrario, la pandemia tardaría mucho más en ser controlada.

P: Voy a visitar a mi hermanastra, que tiene 76 años y tiene problemas de salud graves, en su casa en Nueva York. Tengo 75 años y gozo de buena salud, pero quería hacerme la prueba del COVID-19 antes de irme. Me dijeron que no soy elegible, aunque tengo más de 65 años y cuido a mi esposo de 76 años que también tiene problemas de salud (no por el COVID). Aparentemente, no me puedo hacer la prueba porque yo misma no tengo síntomas, aunque estoy en el grupo vulnerable, en términos de edad. ¿Por qué no?

R: Lamento mucho saber sobre tu hermanastra quien actualmente padece una enfermedad grave. No estamos recomendando hacerles la prueba a personas sin síntomas debido a resultados de “falso negativo” — los resultados de una prueba que sugieren que no hay infección en aquellos que sí están infectados. Cuando las personas no tienen síntomas, aún pueden portar el virus y dar negativo en la prueba de hisopo de la nariz o la parte posterior de la garganta porque en ese momento la concentración del virus es baja y no es detectada por la prueba, dando una falsa sensación de seguridad. Me solidarizo contigo y tu familia en este momento difícil y puedo entender por qué querrías estar a su lado.

P: ¿Están los científicos investigando las razones por las cuales alguien puede tener el virus, pero no enfermarse? Las implicaciones genéticas o biológicas de los portadores asintomáticos serían significativas y sería interesante descubrir cómo sucede esto.

R: Prefiero llamarlo transmisión “presintomática” en lugar de “asintomática”. La transmisión del virus ocurre 24-36 horas ANTES de la aparición de los síntomas, lo que hace que sea mucho más difícil de rastrear y contener. Por lo tanto, el distanciamiento físico, evitar los lugares concurridos y el uso de mascarillas han jugado un papel crítico en la reducción de la transmisión del virus. Un estudio publicado en la revista científica Lancet, informó que una distancia física de 1 metro o más redujo el riesgo de contraer el COVID-19 de 12.8 por ciento a 2.6 por ciento. El uso de una mascarilla redujo el riesgo de infección y transmisión del COVID-19 del 17.4 por ciento al 3.1 por ciento. Todavía no conocemos la predisposición genética de aquellos que desarrollan pocos o ningún síntoma, pero que aún pueden transmitir el virus y si la edad, el género y la raza desempeñan algún papel. Grandes preguntas para la investigación científica actual.

P: Sobre la distribución de la vacuna, una vez que esté disponible, ¿habrá algún tipo de sistema de prioridad que permita que los que están “más en riesgo” sean vacunados antes que otros?

R: Estoy de acuerdo, debería haber un plan nacional para la vacuna del COVID-19 con respecto a cómo y cuándo se vacunará a todos. Hasta el momento no hemos escuchado ningún anuncio o titulares sobre este esfuerzo.

P: Sigo escuchando información contradictoria sobre la seguridad de manipular y consumir verduras y frutas frescas (incluidas las berries que no son fáciles de lavar a fondo) con respecto a la transmisión del COVID-19. Siendo mayor de 65 años con una enfermedad autoinmune, me gustaría saber si estos alimentos presentan algún riesgo de transmitir el COVID-19 y, de ser así, ¿cuáles son las recomendaciones más actualizadas para manipular y comer estos alimentos, y si son seguros para comerlos crudos?

R: Se cree que la transmisión del virus al manipular o consumir frutas y verduras frescas sin lavar es baja y se recomienda lavarlas con agua antes de consumirlas, lo mejor que se pueda sin que se convierta en una fuente de angustia mental.

P: ¿Puede una persona que ya ha tenido la enfermedad ser contagiosa y puede contraerla nuevamente?

R: El escenario ideal: Una vez infectada, una persona es completamente inmune de por vida, esto es correcto para una serie de infecciones virales como el virus de la varicela. La inmunidad después de una infección viral puede variar de ser para toda la vida a ser casi inexistente. Todavía no sabemos cuánto tiempo durará la protección por anticuerpos una vez que te recuperas del COVID-19.

Es muy poco probable que una vez que te hayas recuperado del COVID-19 que seas contagioso transmitiendo el virus a otros, al menos durante esta temporada, y también es poco probable que puedas contraer el virus nuevamente durante el año 2020. La Organización Mundial de la Salud ha recibido datos de que algunas personas que se han recuperado del virus SARS-CoV-2 pueden experimentar la reactivación de algunos de sus síntomas anteriores del COVID-19 después de la recuperación. Necesitamos más datos para determinar por qué el virus se comporta de manera tan diferente en algunas personas infectadas y recuperadas.

P: ¿Debería considerarse a alguien (de 35 años) que ha estado en una marcha de protesta en Connecticut la semana pasada con un mayor riesgo de contraer y/o propagar el coronavirus?



R: Como especialista en enfermedades infecciosas, me preocupan las protestas ya que todavía estamos en medio de una pandemia mundial, pero como ciudadana estadounidense, entiendo que la protesta pacífica es un derecho importante de todo ciudadano estadounidense. Yo insisto que participar en protestas aumenta el riesgo de adquirir la infección y estamos preparados para atender un posible aumento en el número de infecciones. Nosotros, como profesionales de la salud, recomendamos que, si asistes a una protesta, sigas las siguientes indicaciones:

1. Si tienes algún síntoma del COVID-19, quédate en casa.

2. Usar una mascarilla es una protección necesaria en una pandemia y debe cubrirte la nariz y la boca.

3. Lleva contigo un desinfectante para manos para limpiarte las manos.

4. Mantente a 6 pies de distancia de otros manifestantes, si es posible.

5. A medida que aumenta la temperatura, usa un sombrero, protector solar y lleva agua para hidratarte.

P: Mi maestro de guitarra reanudará la enseñanza individual la próxima semana en su casa para una sesión de media hora por alumno. Soy el primer alumno del día. ¿Debería tener reparos en reanudar estas sesiones semanales? ¿Y alguna precaución particular apropiada?

R: Me alegra saber que estás reanudando tus clases de guitarra. Mi consejo es que quizás consultes con tu maestro si estas lecciones se pueden dar en un entorno al aire libre (patio) en lugar de una habitación cerrada, donde es posible que no puedan mantenerse a 6 pies de distancia. Si esto no es posible, puedes tomar las lecciones en el interior (si eres el único alumno de la clase de 30 minutos), usar tu mascarilla durante los 30 minutos y sentarte a 6 pies de distancia de tu maestro. No olvides empacar tu desinfectante para manos en tu bolso.

P: ¿Es aceptable dejar que los niños más pequeños jueguen al aire libre con uno o dos amigos, supervisados ​​por los padres? ¿Sigue siendo mejor limitar el “círculo de juego” de un niño a uno o dos amigos, o está bien dejarlos jugar con cualquiera? ¿Qué piensas de enviar a los niños al campamento de verano cuando se siguen las guías estatales? Los niños (y sus padres estresados) están más desesperados que nadie por reabrir. Cambiaría todos los negocios del mundo por el campamento.



R: Como madre de dos hijos, entiendo por completo. También estoy luchando para mantener entretenidos a mis hijos y a menudo, me pregunto qué pasó con los días en que jugamos solos haciendo pasteles de barro y creando juegos imaginarios. Todo se reduce a tu comodidad con la tolerancia al riesgo.

Yo puedo hablar por mí misma: No estoy permitiendo que mis hijos jueguen uno a uno con sus amigos muy cerca. Les dejo andar en bicicleta con sus amigos en el vecindario y se les dan instrucciones estrictas de usar sus mascarillas cuando están a menos de 6 pies de su amigo.

Con respecto a los campamentos de verano, no vamos a usar los campamentos de rutina este verano, pero eso está relacionado con mi preferencia personal, en su lugar, les dejaremos participar en campamentos que tienen actividades al aire libre como tenis y golf en grupos más pequeños.

P: Muchas personas discuten si las mascarillas son útiles o no. ¿Puedes explicar cómo las mascarillas ayudan a las personas que las usan y ayudan a las personas que están alrededor de las personas que las usan?

R: El SARS-CoV-2 se propaga principalmente de persona a persona a través del contacto cercano y gotas grandes y causa el COVID-19. Hasta que haya una vacuna segura y efectiva o una opción de tratamiento razonable esté disponible, continuaremos confiando en intervenciones no farmacéuticas, incluidas medidas que pueden mitigar la propagación del virus en entornos comunitarios. Esto incluye distanciamiento físico, uso de mascarillas y pruebas y vigilancia más amplias.Usar una mascarilla es la forma más económica de reducir la propagación del virus. Evita que tus gotas respiratorias y tu saliva permanezcan contenidas, protegiendo así a los demás a tu alrededor. Es importante que la mascarilla se asegure correctamente, sin requerir ajustes constantes que puedan contaminar el exterior de éste. Debes cubrir tu nariz y boca cuando estés afuera o menos de 6 pies de distancia física de otra persona.

Los datos actuales publicados en la revista científica Lancet, muestran que el uso de mascarillas protege a las personas de la comunidad y puede proteger contra la infección del COVID-19 y reducir la transmisión del 17.4 por ciento (sin mascarillas) al 3.1 por ciento (usando una). Se recomiendan mascarillas de tela para la comunidad en lugar de mascarillas de tipo médico y son igual de buenas para proporcionar protección. Aconsejamos que las mascarillas de tipo médico se reserven para los trabajadores de primera línea.

P: Sé que al aire libre es mejor que en el interior, pero ¿qué tan peligroso es estar en el interior con otros, siempre y cuando las personas permanezcan a 6 pies de distancia o usen una mascarilla?

R: La evidencia creciente muestra que hay una mayor transmisión del virus en espacios concurridos (muy cercanos), cerrados y con poca ventilación durante períodos prolongados. Los brotes relacionados con actividades al aire libre están vinculados a eventos de “superpropagadores” que involucran grandes multitudes. Necesitamos seguir las pautas estatales y del gobernador Lamont sobre recomendaciones en el número de asistentes que es seguro para eventos en áreas interiores.

P: ¿Qué ensayos experimentales de tratamientos ambulatorios están en proceso para pacientes de alto riesgo con síntomas recientes y moderados del COVID y cuáles instituciones que sepas están realizándolos?

R: Hay muchas cosas en las etapas iniciales relacionadas con las posibles opciones de tratamiento para el COVID-19 y a pesar de las incógnitas, queda claro que no existe un tratamiento aprobado para el COVID-19. Hasta la fecha, la base del tratamiento sigue siendo la atención de apoyo en la UCI. Un medicamento llamado remdesavir ha recibido recientemente muchos titulares como un posible tratamiento efectivo. Remdesavir es un medicamento antiviral que en estudios recientes ha demostrado que reduce la cantidad de días que estarías enfermo con el virus si se administra temprano, y no tuvo resultados en los pacientes muy enfermos en la unidad de cuidados intensivos.

En este momento, todavía se necesita un estudio clínico más grande para responder algunas preguntas importantes como:

¿Cuáles son los pacientes que más se beneficiarían de este medicamento?

• ¿Qué tan efectivo es el medicamento?

• ¿Qué tan efectivo es el medicamento? ¿Cuál es la mejor duración del tratamiento, 5 días o 10 días?

• ¿Se puede administrar este medicamento en combinación con otra medicación?

Actualmente, FEMA está distribuyendo Remdesavir en base a casos estatales y regionales del COVID-19.

P: Entiendo que la precisión de varias pruebas de anticuerpos varía enormemente. ¿Hay algún tipo específico de prueba de anticuerpos, o pruebas distribuidas por ciertas compañías, que sean más precisas que otras? ¿Por qué hay tanta variación en la precisión de esta prueba? ¿Es eso común?

R: Es muy común ver la variabilidad dentro de las pruebas de anticuerpos. A principios de marzo, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas inglés) suavizó las regulaciones relacionadas con la capacidad de pruebas de diagnóstico rápido del COVID que condujeron a la apertura de barreras y aproximadamente 160 tipos de pruebas estaban disponibles, de las cuales sólo unas pocas fueron reguladas y validadas para precisión.

Desde marzo, la FDA ha mejorado sus requisitos para estas pruebas de diagnóstico y anticipamos que quizás el campo de las pruebas de diagnóstico pueda ver una mejora notable con una precisión mejorada. Idealmente, queremos ver una prueba de anticuerpos que tenga una especificidad cercana al 100 por ciento (muy específica para el SARS-CoV-2) y que no reaccione de forma cruzada con los otros muchos coronavirus (MERS, SARS y el coronavirus del resfriado común) y tan cerca como sea posible a una sensibilidad del 95-98 por ciento.

P: ¿Qué precauciones de seguridad deben usar los dentistas?

R: Los dentistas deben seguir las precauciones y pautas provistas por el estado y los CDC. Si no se está realizando un procedimiento que genere aerosoles, una mascarilla quirúrgica y gafas para los ojos, deberían ser suficientes y una mascarilla N95 no es necesaria. Sin embargo, la información pertinente a las prácticas de control de infecciones continúa evolucionando y mi consejo es mantenerte siempre actualizado siguiendo las pautas del Departamento de Salud Pública de Connecticut.

P: ¿Cuánto tiempo luego de una posible exposición al virus habrá para que indicar que soy positivo, si lo tengo?

R: La replicación viral del COVID-19 ocurre de 24 a 48 horas antes de los síntomas, alcanza su punto máximo en el día 3 después del inicio de los síntomas y luego comienza a disminuir, especialmente si se analizan muestras de las vías respiratorias superiores.

• La capacidad del hisopo nasal para detectar el virus depende de algunos factores importantes.

• Calidad de la muestra (si el virus no se transporta adecuadamente).

• La técnica de cómo se realizó la muestra con el hisopo.

• Sensibilidad analítica del tipo de prueba utilizada para detectar el virus (los hisopos virales de las fosas nasales dan mejores resultados que las muestras de la garganta).

Se pueden ver pruebas falsas si las pruebas se realizan demasiado temprano, antes del pico de viremia (la presencia de virus en la sangre) o si las pruebas se realizan demasiado tarde después del pico de viremia. La tercera razón para la prueba de falsos negativos es la recolección deficiente de la muestra.

Ahora sabemos que algunas personas pueden continuar eliminando el virus en sus fosas nasales hasta por 4-6 semanas. Científicamente, entendemos que aún puedes eliminar el virus incluso después de la recuperación y no estar propagando la infección y puede que estemos detectando un virus posiblemente “muerto e inerte” que no es muy potente.