Ponen fin a protección que permite a inmigrantes evitar deportación mientras reciben atención médica

HARTFORD.- La administración del presidente Donald Trump eliminó una protección que permite a los inmigrantes permanecer en el país y evitar la deportación mientras ellos o sus familiares reciben tratamientos médicos que salvan vidas o soportan otras dificultades.

Los defensores de los inmigrantes denunciaron la decisión y la calificaron como un cambio cruel que podría obligar a los inmigrantes desesperados a aceptar un trato menor en sus países.

Mariela Sánchez, nativa de Honduras, quien recientemente solicitó la exención especial, dijo que una denegación equivaldría a una sentencia de muerte para su hijo Jonathan, de 16 años, que sufre de fibrosis quística.

Ella se encuentran entre las muchas familias que se establecieron en el área de Nueva Inglaterra para buscar atención en algunos de los mejores hospitales del país.

Sánchez, quien llegó a los Estados Unidos con su familia en 2016, dijo que perdió a una hija por la misma enfermedad hace años, después de que los médicos en su país de origen no pudieron diagnosticarla.

La enfermedad, que es hereditaria, afecta los pulmones y el sistema digestivo y no tiene cura.

“Estaría muerta si hubiéramos permanecido en Honduras. Tengo ataques de pánico por esto todos los días”, declaró sobre su hijo.

Solo en el área triestatal, la decisión podría afectar a unas 20 familias con niños que luchan contra el cáncer, el VIH, la parálisis cerebral, la distrofia muscular, la epilepsia y otras afecciones graves, declaró Anthony Marino, jefe de servicios legales de inmigración en el Irish International Immigrant Center, que representa a las familias. .

Los defensores señalaron que se han emitido cartas similares de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) a los inmigrantes en California, Carolina del Norte, Nueva York, Connecticut y otros estados.

Una portavoz de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración dijo que el cambio de política entró en vigencia el 7 de agosto.

El cambio afecta a todas las solicitudes pendientes, incluidas las que buscan una renovación de la autorización de dos años y las que solicitan por primera vez.

La única excepción es para los militares y sus familias.

El estatus especial para la atención medica es similar al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) que el ex presidente Barack Obama creó en 2012 para proteger a los inmigrantes traídos al país como niños de la deportación, otra política que la Administración Trump ha estado tratando de desmantelar.

La agencia estima que recibe alrededor de mil solicitudes de acción diferida por año que no están relacionadas ni con los militares ni con DACA. La mayoría de ellos mencionan dificultades médicas o financieras, indicó la agencia.

En el futuro, los solicitantes podrán solicitar aplazamientos de deportación de una agencia diferente, el U.S Immigration Customs and Enforcement (ICE), según la portavoz.

Sin embargo, las cartas enviadas a las familias del área triestatal, la semana pasada, no mencionan esa opción.

Simplemente ordenan a los solicitantes que abandonen el país dentro de los 33 días o se enfrentan a la deportación, lo que puede perjudicar sus futuras solicitudes de visa o inmigración.

La eliminación del estatus especial para la atención médica es uno de los varios pasos agresivos que la administración Trump ha tomado en las últimas semanas para tomar medidas enérgicas contra los inmigrantes.

La administración también quiere negar las tarjetas verdes a muchos inmigrantes que usan Medicaid, cupones de alimentos, cupones de vivienda u otra asistencia pública, y poner fin a un acuerdo a largo plazo que limita el tiempo que los niños inmigrantes pueden permanecer detenidos.

El presidente Donald Trump planteó la idea de poner fin al derecho a la ciudadanía para los bebés nacidos de extranjeros en suelo estadounidense, y la administración quiere prohibir efectivamente el asilo a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México.

Sin los aplazamientos discrecionales, las familias inmigrantes que enfrentan serios problemas de salud tienen pocas otras opciones de alivio, argumentaron los expertos médicos de Connecticut.

Agregaron que los aplazamientos no brindan a las familias un camino hacia la ciudadanía, aunque pueden calificar para beneficios de salud financiados por el gobierno y recibir permiso legal para trabajar mientras sus hijos reciben tratamiento médico.