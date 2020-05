Policía estatal suspendido después de insultar a conductor

NEW HAVEN.- Un agente de la policía estatal de Connecticut fue suspendido indefinidamente después de que apareciera un video en línea que lo mostraba lanzando improperios contra un conductor en una parada de tráfico.

El conductor también acusó al agente de amenazar con arrojarlo desde un puente, pero eso no pudo verificarse en el video porque ambos hombres estaban fuera del automóvil y el oficial estaba casi inaudible debido al ruido del tráfico.

El comandante de la policía estatal, el coronel Stavros Mellekas, anunció el martes que el agente ha sido puesto en servicio administrativo pagado, sin contacto con el público, en espera de una investigación de asuntos internos.

Mellekas no brindó la identidad del agente, pero el video muestra su etiqueta de identificación como Matthew Spina.

Mellekas calificó el comportamiento del agente como “perturbador” y no refleja el comportamiento del personal de la policía estatal.

El conductor, que no fue identificado, publicó el video en YouTube.

Declaró que fue detenido por Spina, el lunes pasado, en el puente conmemorativo de Pearl Harbor de la autopista I-95 en New Haven.

El video muestra que Spina no llevaba una máscara o guantes en medio para protegerse del coronavirus.

En el video se observa que Spina se acerca a la ventana de la puerta del pasajero y le pregunta por qué iba a exceso de velocidad.

El conductor le respondió que iba a una velocidad de 60 millas por hora y Spina le explicó que el límite de velocidad es de 40 millas por hora.

Según el video, después de reprender al conductor por cuestionar sus acciones, Spina comenzó a insultar.

Se puede observar que Spina saca un cenicero de plástico del coche del conductor, lo arroja al suelo y lo pisa. Luego se dirige al frente del automóvil donde esposa al conductor.

Esto es cuando el conductor dijo que Spina lo amenazó con tirarlo del puente si alguna vez lo volvía a ver.

Mellekas dijo que los agentes están bajo estrés debido a la pandemia.

“Para nuestros agentes, no es fácil estar lidiando con el impacto en sus vidas personales junto con los factores estresantes en el lugar de trabajo de estar en la primera línea. Aunque no es una excusa, somos sensibles a esto y hemos remitido al agente a nuestro programa de asistencia para empleados”, señaló Mellekas.

El video está disponible buscando el YouTube el título State trooper threatens to throw me off of a bridge while in handcuffs o ingresando a la web https://www.youtube.com/watch?v=nM8i31pBKWI&feature=emb_logo.