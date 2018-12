Piden libertad para hispano detenido por ICE y que enfrenta deportación

Isaias Iriarte, padre de dos hijos, fue arrestado por agentes del ICE hace dos semanas y no ha visto a su familia desde entonces.

NEW HAVEN.- El Día de Navidad, familiares y amigos se reunieron en la ciudad de Plainville, en apoyo de Isaías Iriarte, un padre de familia y dueño de un restaurante, que ha estado detenido por el U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) por 2 semanas y puede ser deportado cualquier día.

Isaias había estado detenido en el Bristol County Sheriff’s Department en Massachusetts durante 2 semanas y el viernes pasado fue trasladado a New Hampshire.

El inmigrante pasó la Navidad tras las rejas lejos de su familia.

Isasis se encuentra actualmente bajo una orden de deportación acelerada y podría ser deportado en cualquier momento sin previo aviso.

“Pedimos que ICE ejerza su discreción y detenga la deportación de Isaias, y pedimos que el Senador federal Richard Blumenthal y a nuestra delegación de Connecticut en el Congreso Federal a que se unan y aboguen para que la familia de Isaias vuelva a estar junta en esta temporada de Año Nuevo”, manifestaron los miembros de la organización CT Students for a Dream (C4D).

La manifestación de apoyo para el inmigrante se llevó a cabo el martes pasado, en el Paso Mexican Restaurant, en la ciudad de Plainville, Connecticut. El restaurante ha estado funcionando desde hace 16 años.

Familiares y amigos se reunieron para apoyar a Isaías Iriarte con velas encendidas y varios miembros de la familia hablaron y ofrecieron oraciones para su liberación.

Jalinne Iriarte, de 20 años, declaró a EL SOL News que “no hemos visto a nuestros padre en 2 semanas. Acabo de terminar el último año de la universidad y pensé que nuestra familia ahora estaría junta celebrando las fiestas de Navidad, pero en cambio mi padre está detenido entre las rejas. No estoy segura de cómo será nuestro futuro sin él. Sin mi padre trabajando para mantener a nuestra familia, no estoy segura de si continuaré asistiendo a la universidad o si tengo que parar para ayudar a mi madre en el restaurante”.

La joven agregó que “el cruel sistema de inmigración nos ha arrebatado a nuestro padre durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo y ha dejado en suspenso nuestro futuro”.

El viernes 7 de diciembre, Isaías y su esposa llevaban un pedido de comida a domicilio de su restaurante cuando una camioneta negra con luces rojas y azules los detuvo.

Dos agentes vestidos de negro con distintivos del U.S. Immigration and Custom Enforcement (ICE) salieron de la camioneta, detuvieron a Isaias y dejaron a su esposa sola.

Isaias tiene dos hijas, una de las cuales cursa una licenciatura en mercadotecnia y administración en la Central Connecticut State University (CCSU) y la otra es estudiante de último año en la escuela secundaria con la esperanza de estudiar terapia física.