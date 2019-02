Piden ley que otorgue seguros de salud a indocumentados de CT

BRIDGEPORT.- Los defensores de los inmigrantes, las organizaciones comunitarias y los estudiantes indocumentados se unieron para apoyar la legislación que apoyaría la igualdad de acceso a los seguros de salud para los inmigrantes indocumentados en Connecticut.

La legislación, la primera de su tipo en Connecticut, es la Have a Heart! Undocumented Immigrants Need Access to Healthcare HEART (HB6093), una ley que busca la igualdad de acceso al seguro de salud independientemente del estatus migratorio.

La legislación tuvo su audiencia pública en el Comité de Seguros y Bienes Raíces de la Asamblea General de Connecticut. En caso de ser aprobada prohibiría la discriminación en el cuidado de la salud contra individuos en base a su estatus migratorio.

Antes de la audiencia pública del proyecto de ley en el Edificio de la Oficina Legislativa, los aliados organizacionales, legisladores y personas afectadas, hablaron en apoyo del acceso a la atención médica para las comunidades inmigrantes.

Las organizaciones que se unieron para apoyar la legislacion destacan Connecticut Students for a Dream (C4D), Planned Parenthood of Southern New England, Universal Healthcare Foundation of Connecticut, Connecticut Immigrant Rights Alliance (CIRA), el representante estatal Roland Lemar, entre otros.

En la reunión, los legisladores, activistas comunitarios y los miembros de la comunidad instaron al Comité de Seguros y la Asamblea General a Have a Heart! (Tener un Corazón) para apoyar el acceso a la atención médica para las comunidades inmigrantes.

Los oradores argumentaron que las comunidades de inmigrantes necesitan acceso a una cobertura de salud más accesible y asequible para llevar una vida saludable

Camila Bortolleto, gerente de campaña de CT Students for a Dream, declaró a EL SOL News que “Nuestras comunidades de inmigrantes necesitan acceso a una atención médica segura, accesible y asequible, independientemente de su estatus migratorio. La buena atención médica es un derecho humano. A ninguna persona se le debe negar atención médica o enfrentar obstáculos para obtener la atención médica que necesita, especialmente por su estatus migratorio. Nuestras comunidades merecen la oportunidad de estar bien y de recibir la atención adecuada que nuestros cuerpos y mentes necesitan”.

Para mayor información sobre este proyecto de ley, pueden ingresar a la web www.cga.ct.gov/asp/cgabillstatus/cgabillstatus.asp?selBillType=Bill&which_year=2019&bill_num=6093.

PIE DE FOTO

Organizaciones comunitarias y defensores de los inmigrantes se unieron para pedir La legislación que se apruebe la Have a Heart! Undocumented Immigrants Need Access to Healthcare HEART (HB6093), una ley que busca la igualdad de acceso a los seguros de salud independientemente del estatus migratorio. PENDIENTE.