Piden expansión de seguro de salud para indocumentados

El programa “Medicaid de emergencia” no es suficiente para nuestra comunidad inmigrante, manifestaron los defensores

NORWALK.- Los miembros de la comunidad inmigrante, el clero, los proveedores de atención de salud y las organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes se unieron de manera virtual pedir al gobernador Ned Lamont que abra completamente el HUSKY Health Program de Connecticut a todos los residentes del Estado, independientemente de los ingresos y su estado migratorio.

De acuerdo con los defensores, en Connecticut, los inmigrantes indocumentados son discriminados al acceder a la cobertura de salud.

Los indocumentados tienen prohibido comprar un seguro de salud en Access Health CT y no son elegibles para Medicaid y otros programas de salud.

“El acceso a la atención médica ha sido un obstáculo para la seguridad de nuestras comunidades y familias inmigrantes durante demasiado tiempo. No tenemos acceso a los servicios preventivos que necesitamos para llevar una vida saludable y no podemos acceder a atención de calidad y oportuna si algo sale mal”, manifestaron los defensores.

A principios de mayo, el gobernador Lamont anunció que el Departamento de Servicios Sociales estaba ampliando el “Medicaid de emergencia” de Connecticut para cubrir a las personas indocumentadas y sin seguro para el tratamiento y las pruebas de COVID-19, si cumplen con los requisitos de elegibilidad de ingresos. “Aunque es un paso en la dirección correcta, no es suficiente para nuestras comunidades de inmigrantes. Es solo una pequeña tirita para el problema sistémico de las comunidades indocumentadas que están excluidas de la cobertura de atención médica en este Estado”, agregaron los defensores.

Los manifestantes le pidieron a Lamont que haga más para abordar la crisis de atención médica en la comunidad inmigrante, para ir más allá de otorgar acceso a “Medicaid de emergencia” que está limitado solo para COVID-19, y en su lugar abrir completamente HUSKY a todos los residentes independientemente del estado migratorio para garantizar que todos tengan acceso a una cobertura de salud permanente, no solo durante las emergencias.

Las organizaciones participantes en la petición al Gobernador incluyen NAME-CT Students for a Dream (C4D), Make the Road CT, clero y líderes de la fe, Yale New Haven Hospital, el sindicato SEIU 1199, CT Immigrant Rights Alliance (CIRA), Universal Health Care Foundation of CT, Planned Parenthood of Southern New England, CT Citizens Action Group, Connecticut Women’s Education and Legal Fund (CWEALF), Protect Our Care Connecticut (POCCT) y CT Working Families Party.