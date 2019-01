Piden a Gobernador que apruebe cobertura de salud a todos los inmigrantes

ALBANY. – El martes pasado, cuando el gobernador Andrew Cuomo presentó un Presupuesto Ejecutivo sin planes para ampliar la cobertura de salud para todos los inmigrantes en el Estado, los consumidores de atención médica y los defensores del VIH/SIDA realizaron una capacitación de cabildeo, visitas con funcionarios electos y una reunión para pedir un cambio a la máxima autoridad del Estado y a la Legislatura.

Los defensores pidieron a las autoridades incluir 532 millones de dólares en su presupuesto para cubrir a todos los inmigrantes en el estado de Nueva York.

La semana pasada, tanto el gobernador de California, Gavin Newsom, como el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, anunciaron ambiciosos planes para mejorar la atención médica de todos los inmigrantes, independientemente de su estatus migratorio.

El evento para pedir al Gobernador ampliar la cobertura de salud para todos los inmigrantes fue patrocinado por End AIDS New York Coalition y Coverage 4 All Campaign.

Coverage 4 All es una campaña de Healthcare for All New York y está dirigida por Make the Road New York y la New York Immigration Coalition (NYIC).

“A ningún neoyorquino se le debe negar la atención médica debido a su estatus migratorio”, declaró el presidente del Comité de Salud de la Asamblea, Richard Gottfried.

“El estado de Nueva York debería liderar contra los ataques racistas de Washington al expandir la cobertura de salud a los adultos indocumentados, y al cubrir a todos los neoyorquinos a través de la factura integral, universal y financiada con fondos públicos del New York Health Act”, agregó Gottfried.

Por su parte, el senador estatal hispano, Gustavo Rivera, expresó que “cada paso que damos hacia un sistema de salud que llega a todos y cada uno de los neoyorquinos hace que nuestro Estado sea más saludable”, declaró el senador estatal, presidente del Comité de Salud del Senado.

Steven Choi, director ejecutivo de la NYIC, apuntó que “el estado de Nueva York tiene la oportunidad de unirse a California y a la ciudad de Nueva York para tomar medidas audaces para crear cobertura de salud para todos, incluidos los 433 mil inmigrantes neoyorquinos que actualmente no tienen seguro. Al crear un ‘Plan Esencial’ financiado por el Estado, el gobernador Cuomo y la Legislatura del Estado pueden ayudar a todos los neoyorquinos a llevar una vida plena y saludable, sin importar su estatus migratorio”.