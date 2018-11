Padres preocupados por aumento de moho en las escuelas

STAMFORD.- Docenas de padres de familia asistieron a una reunión del grupo de trabajo del Mold Task Force (Griupo de Trabajo sobre el Moho) esta semana, donde expresaron sus preocupaciones por la salud de sus hijos.

Los maestros también citaron notas de doctores que les advierten que no regresen al trabajo debido al riesgo que el moho representa para su salud.

Los miembros del personal se quejaron de que las baldosas del techo se pintaron pero no se repararon adecuadamente, aumentando la presencia de moho.

Un padre mencionó las baldosas del techo negro en un aula de la Stillmeadow Elementary School y otro se quejó de tener ojos llorosos al caminar por las aulas portátiles de la Newfield Elementary School.

Algunos padres de familia relataron con angustia al recordar los síntomas que experimentaron sus hijos a lo largo de los años y ahora se dan cuenta de que pudieron haber sido las reacciones al moho.

“Sé que las tensiones son altas. Estamos conscientes de que hay problemas serios en nuestras escuelas y aceptamos el desafío como un grupo de trabajo para ofrecerle soluciones reales”, comentó Mike Handler, director financiero de Stamford y miembro de un grupo de trabajo sobre el moho que la Ciudad ha establecido para abordar el problema.

Las garantías que brindaba el gerente y el superintendente Adjunto de las escuelas, Tamu Lucero, sobre la seguridad de ciertas aulas y edificios no satisficieron la sala llena de padres que tienen hijos en la Westover Magnet School, las escuelas Westhill, Stillmeadow y Newfield.

Los padres de la Westover School tenían preocupaciones adicionales sobre la seguridad y protección de sus hijos, luego de la decisión de la Ciudad de trasladar a los estudiantes a una propiedad de la Elmcroft Road, que solía albergar las oficinas centrales de Pitney Bowes, en el área de South End.

Los estudiantes de la Westover School se mudaron, el martes pasado, mientras su escuela se limpia de moho y se hacen las reparaciones necesarias.

Handler comentó que los estudiantes compartirán el edificio, propiedad de Building and Land Technology, con unos 100 empleados.

Dijo que compartirán un vestíbulo y una entrada hasta que se construya una puerta separada para los estudiantes.

La policía guiará a los 700 estudiantes al tercer piso del edificio, que se convertirá en aulas.

Sin embargo, muchos padres no se mostraron satisfechos con el plan. Estaban particularmente molestos de que sus hijos estuvieran marcados como ausentes si no se sentían cómodos enviándolos a las nuevas instalaciones.

A los padres de la Newfield School les preocupaba el crecimiento de moho negro en la escuela de sus hijos, el cierre de las aulas portátiles y los estudiantes que tienen clases en el auditorio, que tiene un alto número de mohos.