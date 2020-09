Otorgarán $10 millones a empresas y organizaciones sin fines de lucro afectadas por pandemia

WHITE PLAINS.- El ejecutivo del condado de Westchester, George Latimer, anunció una iniciativa de financiamiento de 10 millones de dólares para apoyar a las pequeñas empresas y organizaciones sin fines de lucro que enfrentan desafíos debido al COVID-19.

El Westchester County Business FIRST: Financial Investments for Recovery and a Sustainable Tomorrow es un nuevo programa de subvenciones diseñado para ofrecer un alivio financiero inmediato a las organizaciones del condado de Westchester que se han visto afectadas negativamente por la pandemia.

“Estamos en un punto crítico en la historia del condado de Westchester, y esos momentos requieren liderazgo e innovación. El programa Business FIRST brindará asistencia financiera urgente a las empresas y organizaciones sin fines de lucro ahora, y sentará las bases para reconstruir nuestra economía mientras trabajamos hacia un futuro sostenible”, declaró el ejecutivo del Condado, George Latimer.

El programa Business FIRST del condado de Westchester está siendo administrado por la County Office of Economic Development a través de la ley federal Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (CARES).

El Programa está abierto a las empresas y organizaciones sin fines de lucro que emplean a 99 personas o menos y cuya ubicación comercial principal es el condado de Westchester.

Las empresas elegibles y las organizaciones sin fines de lucro pueden solicitar subvenciones de hasta 49 mil dólares.

Las solicitudes se aceptarán del 21 al 30 de septiembre a través de la web https://westchestercatalyst.com/business-FIRST-programs/

Para ser elegibles, las organizaciones deben estar al día con el condado de Westchester y deben demostrar pérdidas de ingresos de al menos el 25% desde el 7 de marzo de 2020 hasta el presente debido a la pandemia de COVID-19.

El solicitante debe establecer que la organización era una operación financieramente viable antes del 7 de marzo de 2020, fecha en que el gobernador Andrew Cuomo firmó la “Orden Ejecutiva 202” declarando una emergencia por desastre.

La organización debe haber estado abierta a partir del 1º de febrero de 2020, estar actualmente en funcionamiento o cerrada temporalmente y tiene previsto reabrir sus operaciones en 2020.

Para obtener más información sobre la solicitud, pueden ingresar a la web https://westchestercatalyst.com/.