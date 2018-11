Organización que defiende a inmigrantes lanza declaración sobre la caravana de hondureños

NEW HAVEN.- La organización Unidad Latina en Acción (ULA) hizo publica esta semana una declaración en la que da su punto de vista acerca de la caravana que se aproxima a la frontera entre México y de los Estados Unidos.

El miércoles 28 de noviembre, en la First and Summerfield United Methodist Church (en 425 College Street, New Haven, la organización llevará a cabo una reunión en la que se discutirá y planificará cómo se puede apoyar a los hermanos y hermanas inmigrantes cuando se aproximan a la frontera sur.

DECLARACION INTEGRA DE UNIDAD LATINA EN ACCION

Todo ser humano tiene un derecho fundamental a migrar. El movimiento es una parte natural de lo que significa vivir en este mundo. Buscamos la paz, y cuando no podemos encontrarla, llevamos nuestros cuerpos e historias a otra parte.

Las fronteras, sin embargo, son antinaturales. Las líneas en el mapa solo son reales en la medida en que los gobiernos las encuentren convenientes. La colonización y el imperialismo han creado un sistema de fronteras que solo sirve a los poderosos y dificulta la libertad de la población mundial.

La reacción de los Estados Unidos a la caravana de migrantes de Honduras es parte de una larga campaña contra el movimiento humano.

En la irónica fecha del 12 de octubre, la caravana de migrantes comenzó su viaje desde San Pedro Sula a los Estados Unidos con el propósito de solicitar asilo.

Lo que comenzó como un grupo de 160 personas se convirtió en una caravana de varios niveles con miles de personas huyendo de la violencia que impregna América Central.

El robo, el asesinato y la extorsión son las marcas de la vida en Honduras, un país cuya gente no puede descansar de las pandillas y de las autoridades estatales corruptas. La partida de la caravana habla de fallas profundamente arraigadas por parte de los gobiernos centroamericanos para garantizar la seguridad de sus ciudadanos.

Los Estados Unidos tienen la culpa de la inestabilidad política y económica de Centroamérica. Desde principios del siglo XX, Estados Unidos ha apoyado a los gobiernos dictatoriales en la región y ha procurado que estos estados independientes formen parte de sus “Repúblicas Bananeras”.

El alcance de los Estados Unidos en la política centroamericana nunca ha cesado. En 2009, los Estados Unidos, con el presidente demócrata Barack Obama y la secretaria de Estado, Hillary Clinton, apoyaron el golpe de Estado que sacó del poder al presidente hondureño Manuel Zelaya, lo que provocó una crisis política de la que Honduras aún no se ha recuperado.

El papel de los Estados Unidos en la desestabilización del país subraya la injusticia, la hipocresía y el puro imperialismo que se encuentran debajo de la condena de Donald Trump a la caravana de migrantes.

Los gobiernos de los Estados Unidos y México también son culpables de incitar a los migrantes a unirse para solicitar asilo. Durante los últimos 20 años, Estados Unidos ha convertido al gobierno mexicano en su patrulla fronteriza por poder, obligando a su vecino del sur inmediato a bloquear la migración de los centroamericanos a través de su territorio.

El fortalecimiento del control migratorio por parte de las autoridades mexicanas ha obligado a miles de migrantes a recorrer rutas peligrosas donde son vulnerables a la violencia a manos del crimen organizado, las fuerzas de seguridad del gobierno y las pandillas.

Reunirse para viajar de Honduras a los Estados Unidos es una forma de supervivencia, un modo de organización que los migrantes han ideado para protegerse de los peligros que los Estados Unidos han permitido con la ayuda de un gobierno mexicano corrupto.

Una cosa debe ser clara: solicitar asilo no es ilegal. El asilo es un proceso reconocido internacionalmente que Estados Unidos está obligado a respetar. Los cambios recientes del ex fiscal general Jeff Sessions a las pautas de asilo, que descartan el ingreso de víctimas de abuso doméstico y violencia de pandillas, representan un ataque a este derecho humano fundamental y contra los más vulnerables entre nosotros. Además, la decisión de Donald Trump de negar el asilo a las personas que ingresan al país sin autorización y su exhibición de tropas del ejército en la frontera son lesiones contra nuestras comunidades llevadas a cabo con el solo propósito de obtener capital político.

La caracterización que hace Donald Trump de la caravana como una tarea criminal no solo es falsa, sino que es una táctica para ganar votos a través del alarmismo. Además, su afirmación de que hay terroristas musulmanes entre la caravana surge de una larga historia de islamofobia habilitada por todos los niveles del gobierno de los Estados Unidos.

No hay pruebas de la presencia de elementos terroristas en la caravana, pero sí hay pruebas del daño causado por los Estados Unidos a los países en el exterior a través de sus intervenciones imperialistas y capitalistas. El único terrorista en esta foto es el gobierno de los Estados Unidos.

Afirmamos la humanidad de cada solicitante de asilo. Afirmamos el derecho de toda persona a encontrar paz en sus lugares de nacimiento, y si no la encuentran, su derecho a mudarse y encontrar un nuevo hogar. Nos solidarizamos con cada persona expulsada de sus países de origen a través de la guerra, la pobreza y la explotación.

Hacemos un llamado a personas de todo el estado de Connecticut para que se unan a nosotros el miércoles, 28 de noviembre, en la First and Summerfield United Methodist Church (425 College Street, New Haven), a una reunión en la que discutiremos y planificaremos cómo podemos apoyar a nuestros hermanos y hermanas inmigrantes cuando se aproximan a la frontera sur. Como inmigrantes, entendemos la importancia de dar una mano a quienes más lo necesitan.

Nuestra solidaridad no conoce fronteras y nuestra resiliencia tampoco. ¡Nadie es ilegal en tierra robada!