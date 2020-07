Organización ofrece ayuda para familias en crisis

HELP for Kids – The Exchange Club Parenting Skills Center busca el apoyo de la comunidad para asistir a las personas más vulnerables a raíz de la pandemia

STAMFORD.- Las crisis personales no terminan cuando ocurre una catástrofe social. De hecho, esos problemas personales a menudo se magnifican durante eventos monumentales como la actual pandemia mundial de coronavirus.

Muchas familias enfrentan múltiples tensiones nuevas, incluidos riesgos de salud física y psicológica, confinamiento familiar, aislamiento y vulnerabilidad económica.

A pesar de todo eso, los niños que ya estaban en riesgo antes de COVID-19 son particularmente vulnerables.

El HELP for Kids Exchange Club Parenting Skills Center, ubicado en 141 Franklin Street, Stamford, es una organización sin fines de lucro que forma parte de The National Exchange Club, sirve a las familias en crisis para prevenir el abuso y la negligencia. Ha brindado servicios a la comunidad durante más de 30 años.

De acuerdo con la organización, HELP for Kids ahora se enfrenta a un cambio drástico en su modelo de prestación de servicios, pero el impacto positivo final sigue siendo el mismo.

Las familias se benefician del apoyo y la orientación del centro para prevenir o superar el abuso, la negligencia, la violencia doméstica, la negligencia educativa, el abuso de sustancias, la vivienda y el hambre, se dio a conocer.

“Necesitamos más ayuda financiera de la comunidad para llegar a más familias necesitadas”, declaró Kristin Matté, directora financiera de la organización.

El HELP for Kids Exchange Club Parenting Skills Center brinda servicios vitales para familias necesitadas ubicadas en el Condado de Fairfield, agregó Matté.

“El Centro necesita desesperadamente fondos para llegar a más niños en riesgo de maltrato. Necesitamos ayuda de la comunidad”, indicó la directiva.

Las órdenes de quedarse en casa se implementaron a mediados de marzo, lo que posteriormente condujo a la pérdida de empleos y el cierre de escuelas y ha resultado en un aumento dramático de casos de violencia doméstica, según Matte.

“Estamos aquí para ayudar a las familias, para fortalecer su capacidad de hacer frente a COVID-19, fortalecer sus relaciones y prevenir el abuso infantil, además de mantener a las familias juntas de manera segura en su hogar. Ese es nuestro objetivo principal”, comentó.

La organización, además, está recolectando tarjetas de regalo de supermercados para las personas más necesitadas.

Según Matté, las familias necesitan recursos de la comunidad, y el centro se actualiza diariamente para proporcionar a las familias ubicaciones de distribución de alimentos.

Lo que exacerba la situación es la disminución de la visibilidad de las familias necesitadas durante esta nueva era de coronavirus. Antes del cierre del Estado, esas familias en riesgo serían elegibles para visitas domiciliarias, aseguró la directiva.

Sin la capacidad de los maestros, trabajadores del Departamento de Niños y Familias y su personal profesional de trabajo social, los signos de abuso no se detectan, lo que resulta en un daño potencial para los niños ya vulnerables, añadió.

Una de las principales preocupaciones del centro es que, si bien la negligencia y el abuso son más graves, en muchos casos tampoco se denuncian.

Las referencias del Departamento de Niños y Familias están actualmente inactivas porque las llamadas a Careline están inactivas. Las familias no están buscando ayuda y aunque el Centro es aún más persistente que nunca, no pueden conectarse con muchas familias en riesgo, precisó Matté.

A lo largo de esta situación sin precedentes, el centro continúa trabajando incansablemente con y para las familias de la comunidad. Anticipan un gran aumento en las referencias del DCF una vez que las visitas a domicilio comiencen nuevamente.

Este aumento resultará en la necesidad de personal adicional para manejar el inevitable aumento de las referencias.

Incluso a través de estas circunstancias desafiantes, el personal de HELP for Kids – The Exchange Club Parenting Skills Center está encontrando formas de navegar las nuevas pautas de distanciamiento social para ayudar a las personas con los que están en contacto, declaró Olympia Arnold, directora interina de The Exchange Club.

Para mayor información, pueden llamar al llamar 203-327-9419 o ingresar a la web www.exchangeclubparentingskillscenter.com/index.php

Para donar a HELP for Kids – The Exchange Club Parenting Skills Center pueden ingresar a la web www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=6BFGTRZ62HGBW.