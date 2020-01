Organización de educación musical de CT recibe premio nacional

STAMFORD.- INTEMPO, una organización de educación musical y desarrollo juvenil de esta ciudad, nuevamente recibió un reconocimiento nacional, ganando el 2020 Advocacy in Action Award por su impacto en la comunidad de parte de Music for All, una organización nacional que apoya la defensa de la educación artística.

El premio fue otorgado a 40 programas de música, escuelas y comunidades en todo el país que demuestran esfuerzos sobresalientes para proporcionar educación musical a todos los estudiantes.

“Estamos encantados de que Music for All reconozca el compromiso de INTEMPO con la accesibilidad y la inclusión en la educación musical. Estamos encantados de ser parte de una cohorte nacional de organizaciones que están trabajando para asegurar que la música sea parte de una educación integral para todos los niños”, declaró Angelica Durrell, fundadora y directora ejecutiva de INTEMPO.

Para calificar para un premio Advocacy in Action, INTEMPO presentó una descripción detallada de sus programas de educación musical intercultural.

Las presentaciones fueron revisadas por un panel nacional de educadores, administradores y líderes comunitarios y empresariales.

INTEMPO recibió una designación Silver por su liderazgo en hacer que la educación musical secuencial de alta calidad sea accesible para los niños de entornos desatendidos.

El trabajo de INTEMPO se compartirá entre todas las organizaciones miembros y se presentará en el sitio web de Music for All Advocacy in Action (advocacy.musicforall.org), un centro de intercambio de ejemplos de incidencia que los programas en todo el país pueden adaptar y replicar.

Al recopilar, reconocer y compartir ejemplos sobresalientes de esfuerzos de defensa local, Music for All espera inspirar a las comunidades de todo el país a tomar medidas en apoyo de la educación musical.