Olvidar a indocumentados durante el coronavirus podría empeorar la emergencia de salud, advierten expertos

WASHINGTON DC.- Cuando pensamos en los héroes de la lucha contra la pandemia de coronavirus vienen a la mente imágenes de rescatistas en la primera línea de respuesta.

Sin embargo, activistas que abogan por los derechos de inmigrantes hicieron un llamado para que no se olviden de los trabajadores hispanos que continúan laborando en los campos para que no falte el alimento en las mesas de millones de estadounidenses.

En Florida, esos líderes advierten que millones de inmigrantes indocumentados en todo el país no recibirán ayuda del plan de rescate federal de $2 billones. “Los dejaron fuera de la ayuda por esta pandemia”, lamentó Isaret Jeffers, líder de Colectivo Árbol. “Estoy triste. Estoy desilusionada porque dejan a gente que está levantando ahora la economía fuera”, dijo Jeffers.

“Si no hay campesinos, no hay vegetales en nuestras mesas, en las tiendas”, advirtió. “Gracias a ellos nosotros ahorita sales y encuentras todavía vegetales. A donde quiera que tu vayas hay vegetales frescos y de calidad”, puntualizó Jeffers, quien está recolectando alimentos para poner comida en las mesas de familias indocumentadas.

Según el National Immigration Law Center —que estudió a fondo el proyecto de ley— solo los inmigrantes con números válidos de Seguro Social y personas que cumplan los requisitos de “extranjeros residentes” pueden recibir los cheques.

“Los trabajadores inmigrantes y las familias que pagan impuestos han sido excluidos de recibir un solo dólar”, declaró Marielena Hincapié, directora ejecutiva del National Immigration Law Center, en comunicado de prensa.

Olvidar a este grupo, podría empeorar la emergencia de salud en todo el país dijo Antonio Tovar, director de Farmworker Association of Florida.

“Cuando estás dejando una parte de la población fuera de los sistemas de salud, fuera de las pruebas de la COVID-19 y fuera de los apoyos del gobierno lo que estás creando es un foco de infección”, detalló Tovar quien además es antropólogo de salud, con un doctorado de la Universidad de Florida.

“Es una población que la vas a mantener en lo escuro, como empezó esta enfermedad”, advirtió.

El golpe a familias vulnerables fue inmediato, dijo Yesica Ramírez, coordinadora de Farmworker Association of Florida quien asegura los primeros en perder sus empleos fueron los trabajadores de víveros agrícolas (nurseries).

Esa industria que emplea a cientos de inmigrantes en la zona de Apopka sufre una baja en la compra de plantas y su capacidad de exportación se ha visto frenada por el cierre de fronteras. “Algunos ya dejaron de trabajar hace dos semanas. Y esta gente ya no tiene dinero para pagar la renta este mes. Y obviamente como nuestros campesinos no tienen documentos, no van a tener ayuda del gobierno”, expresó Ramírez, en entrevista telefónica.

Por otro lado, los trabajadores agrícolas que cultivan alimento en todo el estado están temerosos de salir a las calles ante las órdenes de mantenerse en casa que han sido emitidas en regiones como el Condado de Orange. “Cuando el alcalde emitió la orden, mucha gente nos comenzó a llamar”, dijo Ramírez, quien asegura algunos expresaron miedo de ser detenidos por las autoridades camino al trabajo.

Al respecto, el alcalde Jerry L. Demings explicó que el trabajo de agricultura es esencial y está exento de la orden. Además, reiteró que la detención por estatus migratorio no era la prioridad en este momento.

Aún así Ramírez asegura que el temor de perderlo todo ante una deportación prevalece entre la comunidad campesina.

Especialmente cuando, según Jeffers, no todos los empleadores han provisto “cartas donde eso especifica que ellas pueden estar en la calle y van al trabajo”, reveló Jeffers.

Otra preocupación se da ante la falta de seguro médico y las pruebas de detección de la COVID-19. “Si se enferman, se ponen a pensar, ‘¿Cómo voy a pagar los billes [facturas]?, o ‘Si voy, me van a preguntar por mis documentos”, destacó Ramírez.

Ayuda y protección a inmigrantes

La abogada Laura Pichardo-Cruz, directora de Hope CommUnity Center dijo que la entidad se está enfocando en asesorar a inmigrantes sobre sus derechos.

No obstante admitió que es una batalla cuesta arriba en momentos críticos.

Su preocupación principal es la falta de equipo de protección que al momento enfrentan los médicos, rescatistas y agricultores que “tienen que seguir trabajando” durante la pandemia. “La mayoría de ellos están trabajando, muchas veces sin protección, produciendo comida, bueno todas las cosas que nosotros seguimos consumiendo”, dijo Pichardo-Cruz.

Aunque la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, siglas en inglés) indica que “deben tener las máscaras, pero sabemos que eso en práctica no es real”, añadió Pichardo-Cruz, que laboró como abogada para Legal Services of Mid-Florida por más de una década.

Añadió que existen opciones de salud para este grupo que incluyen clínicas comunitarias y el acceso a salas de emergencia. “Los hospitales pueden tratar a los inmigrantes, no los van a rechazar. Tradicionalmente no los reportan a las autoridades y mucho menos en estos tiempos”, acotó.

También resaltó que ciertas categorías migratorias con permisos de trabajo como los jóvenes DACA o personas bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS, siglas en inglés), pueden recibir ayudas federales.

En ese aspecto, Farmworker Association of Florida está proveyendo asesoría sobre los derechos de inmigrantes durante la pandemia por COVID-19. “Nosotros estamos por eso para que no tengan miedo. Sabemos que estamos en momentos difíciles pero no vayan a dejar que vaya a pasar algo mas grave para ir al doctor”, aseveró Ramírez.

Asimismo, Colectivo Árbol está recolectando suministros de alimentos para distribuirlos a familias inmigrantes necesitdas. “El gobierno se olvida de ellos, bueno nosotros no”, dijo Jeffers. “Hay adultos mayores trabajando en los campos. Y hay que saber si tienen para comer. Si tienen para pagar la renta”, añadió Jeffers.

Coronavirus es una alarma para la reforma migratoria

Los defensores de la comunidad inmigrante resaltaron que la crisis por la COVID-19 ha destapado la desigualdad que encaran trabajadores indocumentados, pese a las contribuciones a la economía de Estados Unidos.

“Millones de inmigrantes no van a calificar para esos beneficios (federales). Aunque paguen los impuestos, aunque tengan un número [de Identificación Personal del Contribuyente] que se conoce como el ITIN, aunque trabajen, pues todas las cosas que hacen todos los dias los inmigrantes no van a calificar”, señaló Pichardo-Cruz.

Esa balanza legal podría nivelarse a través de una Reforma Migratoria, destacaron los líderes comunitarios. “Sabemos que por esa falta de estatus migratorio no solo van a estar fuera de esos pagos migratorios, ni tienen acceso al Medicaid y otras protecciones de salud como lo tienen en otros estados que son más generosos a los inmigrantes”, dijo Pichardo-Cruz.

La respuesta no se limita al gobierno, resaltó Jeffers. Es algo que cualquier ser humano puede dar mediante donativos y ayudar.